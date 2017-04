Mielipide

Miksi suomalaisille tervehtiminen on niin vaikeaa?



Tämä vanha asia tuli taas mieleeni palattuani matkalta Pohjois-Espanjaan. Siellä vähänkin pienemmillä teillä ihmiset poikkeuksetta tervehtivät ja ottivat katsekontaktin.



Kävelylenkilläni espoolaisilla kotipoluilla kukaan ei tervehtinyt, vaikka kuinka yritin. Kymmenen metriä ennen kohtaamista katse kiinnitetään polun reunavalliin, jotta katseet eivät vahingossakaan kohtaisi. Ulkomaalainen polulla kulkija ajattelisi, että Suomessa asuu vain ääliöitä.



Olen usein ulkomailla ihastellut sitä, että jo viisivuotiaat lapset osaavat sanoa kädestä päivää, katsoa silmiin ja sanoa selvästi oman nimensä. Meillä tapana on tuijottaa kengänkärkiä ja mahdollisesti mumista jotakin epäselvää.



Vika ei taida olla suomalaisten geeneissä, koska kokemukseni mukaan ulkomailla asuvien suomalaisten lapset kyllä osaavat tervehtiä.



Tervehtiminen on yleismaailmallinen tapa antaa ensivaikutelma ihmisten kohdatessa. Surkea suomalainen tervehtimiskulttuuri aloittaa suomalaisen yhteyden muihin ihmisiin pakkasen puolelta, koskee se sitten aikuisia tai lapsia.



Olemme niin tottuneita tähän, ettei meitä aina edes kiusaa, että palveluammatissa oleva putkimies, bussikuski tai myyjä ei osaa eikä välitä tervehtiä asiakastaan. Hississä ja bussipysäkillä on hiljaista, ja kaikki yrittävät katsoa eri suuntiin.



Tervehtimättömyys on ikävää ja moukkamaista. Lisäksi se antaa aivan turhaan tasoitusta sellaisille kulttuureille, joiden kanssa kilpailemme kansain­välisillä markkinoilla.



Petri Ollila



Espoo