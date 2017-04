Milloin puolueet siirtyvät oikeasti digiaikaan?

Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Some on politiikan ytimessä, mutta puolueet toimivat 1800-luvun periaatteiden mukaan.



Milloin puolueet muuttuvat radikaalisti nettilähtöisiksi, ja listoille alkaa tulvia uusia aktiivisia e-jäseniä?



Yhteydenpito omaan edustajaan saisi muitakin mahdollisuuksia kuin pelkän viestin, johon voi vain toivoa vastausta parin viikon päähän. Digiajan poliitikko voisi käydä koko ajan aktiivista keskustelua kannattajiensa ja asiantuntijoiden kanssa uusien nettijärjestelmien kautta.



Nykyään puolueiden viestintä somessa on lähinnä samanmielisten hengennostatusta, jossa julkaistaan kuvia ja hehkutetaan poliitikkojen saavutuksia. Kansalaisen tehtäväksi jää niiden ylistäminen tai pilkkaaminen.



Milloin tulee todellinen politiikan digitalisaatio, jonka jälkeen ”vanhat puolueet” voidaan lopullisesti kuopata historian roskatynnyriin? Kuka tekee sen ensimmäisenä?



Otto Tiusanen



valtiotieteiden maisteri, Helsinki