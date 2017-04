Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Juuri 18 vuotta täyttänyt tyttäreni jäi kiinni kannabiksen käytöstä. Äitinä olen valtavan huolissani. Auttavia tahoja on olemassa, mutta kaiken avun edellytys on, että nuori itse haluaa ottaa apua vastaan. Edes keskusteluapua ei saa muulla tavoin.



Tyttäreni ei kuitenkaan halua apua, emmekä me vanhemmat voi tehdä yhteistyötä eri viranomaisten ja auttajatahojen kanssa ilman täysi-ikäisen tyttären suostumusta.



Tilanne olisi toinen, jos tyttäreni olisi alaikäinen. Mikä tekee juuri 18 vuotta täyttäneen nuoren kykeneväksi ja kypsäksi tekemään itse omaa elämäänsä koskevat ratkaisut näin vakavassa asiassa? Miksi vanhemmilta viedään oikeus ja mahdollisuus puuttua juuri täysi-ikäiseksi tulleen nuoren elämään tällaisessa tilanteessa?



Miksi en saa auttaa lastani? On turha taivastella sitä, että huumeiden käyttö räjähtää käsiin, kun tilanne on tämä.



Äiti