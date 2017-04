Mielipide

Kun Laurin talot -ohjelmasarja julkaistiin, ärsyynnyin, kuten varmaan moni muukin rakennus- ja kiinteistö­alan ­ammattilainen. Mitä Lauri ­Ylönen, tuo laulaja, tulee tänne viisauksiaan tuomaan – ihan hömppää kaikki!



Ärsytys onneksi laimeni no­peasti. Sen tilalle tuli oivallus, että Ylönen kavereineen ja ­oh­jelmineen voisi olla huonomaineisen rakennusalan pelastaja.



Rakentamisen aikaansaannokset syntyvät yhdistelmästä asennetta, tietoa ja taitoa.



Kyse on yhtälöstä, jossa ­yhdenkin osa-alueen huono ­numero tai äärimmillään nolla pilaa koko suoritusketjun. Rakentamisen parissa on valtava määrä ­yksilöitä, joilla kaikki nämä ­osa-alueet ovat huipussaan. ­Ongelma on siinä, että yritys­tasolla, hankeprosesseissa ja ­rakennusprojekteissa tilanne on aivan toinen: tietoa ja taitoa on, mutta liian usein puuttuu asennetta ja edellytyksiä viedä kokonaisosaaminen hyväksi joukkuetulokseksi.



Liian moni kiinteistö on jo syntyessään sairas.



Usein puuttuva lenkki eli asenne on täysi kymppi ohjelmassa esiintyvillä Laurilla, Aleksilla, Elastisella ja Jarpilla. Asenne muodostaa täysin pettämättömän pohjan – se on kuin ­rakennuksen oikein tehdyt perustukset. Nämä taiteilijat tietävät, että kullakin on roolinsa, ja he hallitsevat joukkuepelin, jota rakentamisessa tarvitaan. Tilaajina toimivat Aleksi, Elastinen ja Jarppi antavat pelimerkit hankkeisiinsa ja vastaavat siitä, että syntyy terve rakentamisen ketju ja kaikille tahoille onnistumisen edellytykset.



Mikko Peltokorpi



kiinteistöneuvos, talonrakennusinsinööri, Espoo