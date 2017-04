Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Metrossa öykkäröivä humalainen tai huonosti valaistu polku kotiin – vaikka Helsinki on yksi maailman turvallisimmista kaupungeista, moni helsinkiläinen pelkää liikkuessaan kaupungilla.



Kaupungin vuoden 2015 turvallisuuskyselystä selviää, että erityisesti helsinkiläisnaiset kokevat turvattomuutta julkisilla paikoilla. Kyselyssä vastaajilta kysyttiin, kokivatko he olonsa turvalliseksi eri puolilla kaupunkia viikonloppuiltoina. Luvut kertovat, että turvattomuuden tunteessa ei ole kyse marginaali-ilmiöstä.



Vaikka vuosien varrella on menty parempaan suuntaan, kyselyn mukaan edelleen joka viides helsinkiläisnainen kokee turvattomuutta omalla asuinalueellaan. Helsingin keskustassa pelkää noin joka kolmas. Hälyttävintä on naisten kokema turvattomuuden tunne metrossa. Peräti 41 prosenttia naisista tuntee olonsa turvattomaksi viikonloppuiltaisin metrolla kulkiessaan. Miesten keskuudessa turvattomuuden kokemus on huomattavasti harvinaisempaa.



Miksi naisten kokemasta turvattomuuden tunteesta ei puhuta enempää? Pidämmekö naisten pelkoa normaalina olotilana? Ajattelemmeko, että meillä saattaa olla syytäkin pelätä? Mielestäni kaupunkilaisten tuntemaan turvattomuuteen ei voi suhtautua olankohautuksella.



Turvattomuuden tunne saattaa pahimmillaan kutistaa ihmisen elinpiiriä. Joku saattaa karttaa pelottavia tilanteita välttämällä liikkumista ilta- ja yöaikaan. Lähes jokainen helsinkiläinen nainen osannee sanoa paikkoja, joihin ei uskaltaisi mennä pimeän aikaan. Kaikki eivät kuitenkaan voi tehdä valintaa. Erityisesti vuorotyöntekijät, jotka ovat usein naisia, joutuvat työnsä puolesta liikkumaan epätyypillisiin aikoihin. Turvallisuuden tunne on tasa-arvokysymys ja keskeinen osa asumisviihtyvyyttä.



Käytännön ratkaisuja ongelmaan voisivat olla valvonnan lisääminen ja valaistuksen parantaminen. Näyttää siltä, että helsinkiläiset pelkäävät erityisesti niissä liikennevälineissä, joissa kuljettaja ei ole lähellä. Paikallisjuniin ja metroihin voitaisiin edelleen lisätä yöaikaan turvallisia henkilöitä, kuten konduktöörejä tai vartijoita.



Paljon voivat tehdä myös kanssakulkijat puuttumalla epämiellyttävään käytökseen, kuten humalaisten öykkäröintiin. ”Stop! Päätepysäkki syrjinnälle” -kampanjan viesti on loistava mahdollisuus lisätä turvallisuuden tunnetta julkisissa liikennevälineissä.



Pelkästään valvontaa lisäämällä ongelma ei ratkea – tarvitaan myös asennemuutosta. Turvallisuuden tunteessa on kyse osittain persoonakohtaisesta ja opitusta asiasta. Kyselyn perusteella pelko sukupuolittuu. Tämä saattaa johtua siitä, että tytöt ja naiset oppivat jo nuorina pelkäämään ja varomaan, jotta eivät joutuisi häirinnän kohteiksi.



Näin ei pitäisi olla. Pelon sijaan nuorten pitäisi oppia ottamaan tila rohkeasti haltuunsa. Kaupunki kuuluu myös naisille.



Eeva Kärkkäinen



toimittaja, valtiotieteen kandidaatti, Helsinki