Yli miljoona suomalaista naista elää vaihdevuosia tai niiden jälkeistä aikaa. Suuri osa heistä on työelämässä. Työterveyshuollon tarkoitus on tukea työntekijöiden työkykyä ja edistää työyhteisön toimintaa. Hyvin moni yli 45-vuotiaan naisen hyvinvointiin ja työkykyyn vaikuttavista oireista ja taudeista liittyy vaihdevuosissa väistämättä tapahtuviin hormonaalisiin muutoksiin.



Iän karttuessa naisen munasarjat eivät enää tuota kunnolla estrogeenia. Estrogeenin väheneminen voi aiheuttaa hankalia ja jopa työkyvyn romahduttavia oireita. Tavallisimpia estrogeenin vähyyteen liittyviä oireita ovat unettomuus, masentuneisuus, ärtyisyys, ahdistuneisuus, uupumus, nivelkivut, sydämen rytmihäiriöt, kuumat aallot, hikoilu ja virtsankarkailu. Nämä ovat myös oireita, jotka päivittäin työntävät tuhansia naisia työterveyshuollon palveluiden piiriin.



Gynekologiaan liittyvät asiat on usein työterveyshuollon sopimuksissa suljettu hoidettavien ja selvitettävien asioiden ulkopuolelle jopa ylivoimaisesti enemmän naisia kuin miehiä työllistävillä aloilla, kuten terveydenhoidossa ja opetustoimessa.



Työterveyshuollon palveluita tuottavalle yritykselle gynekologian ohittaminen on kultakaivos. Naisen ja hänen läheistensä kärsiessä vaikeista oireista alkaa kassakone raksuttaa. Usein nainen itsekin epäilee, että elämänlaadun romahtaminen, oireet ja työkyvyn heikkeneminen liittyvät hormonaalisiin muutoksiin. Useimmiten työterveyslääkäri ohittaa arvelut ja alkaa tutkia ja hoitaa oireita sen sijaan, että hoitaisi syytä.



Unettomuutta hoidetaan nukahtamislääkkeillä, masennusta masennuslääkkeillä. Estrogeenin vähyyteen liittyvään verenpaineen ja kolesterolien nousuun suositellaan verenpaine- ja kolesterolilääkkeitä.



Tavallisten vaihdevuosioireiden, kuten nivelkipujen ja sydämen rytmihäiriöiden, tutkimuksiin saadaan uppoamaan suuret määrät työnantajien ja veronmaksajien varoja. Nivelkipuja tutkitaan verikokein, röntgentutkimuksin, magneettitutkimuksin, tähystyksin ja erikoislääkärikonsultaatioin. Kipulääkkeitä kuluu.



Sydämen rytmihäiriöitä tutkitaan sydänfilmillä, vuorokausiseurannalla, rasituskokeilla, sydämen ultraäänitutkimuksilla ja varjoainekuvauksilla. Lopulta yleensä todetaan, että rytmihäiriöt ovat vaarattomia ja suositellaan beetasalpaajalääkitystä.



Moni nainen tarvitsee oireidensa takia pitkiäkin sairauslomia, ja osa joutuu ennenaikaisesti eläkkeelle. Hyvin suuri osa niin huolesta, tutkimuksista, lääkkeistä, sairauslomista kuin ennenaikaisista eläkkeistäkin voitaisiin välttää oireiden syyn hoitamisella eli räätälöidyllä hormonikorvaushoidolla.



Työyhteisölle yhdenkin naisen hankalat oireet voivat olla kohtalokkaita. Lisääntynyt ärtyisyys on tavallisin vaihdevuosioire. Lohikäärme työkaverina tai pomona voi rapauttaa työyhteisön ilmapiirin ja aiheuttaa käsittämättömän määrän oireita ja pahoinvointia.



Maija Kajan



gynekologi, Tampere