Usein ilmastonmuutosta ajateltaessa tulee mieleen vain saastuttava liikenne. Tosiasia kuitenkin on, että liikennettäkin enemmän kasvihuonekaasuja ilmakehään vapauttaa lihantuotanto.



Liikenteen muuttuminen ekologisemmaksi on jo lähtenyt käyntiin. Miksei siis myös ruokatottumuksissamme ole tapahtunut muutosta?



Ihmisten tämänhetkinen lihankulutus on paitsi valtavan rasittavaa ympäristölle myös hyvin epäterveellisissä mitoissa. Itse suorastaan järkytyin kun kuulin, että Suomessa syödään lihaa keskimäärin tuplasti ravitsemussuosituksiin verrattuna. Se tarkoittaa noin kiloa lihaa viikossa jokaista ihmistä kohden!



Tilanne on hälyttävä, sillä varsinkin punaisen lihan syöminen kohottaa selvästi syöpään sairastumisen riskiä. Tämän on todennut muun muassa maailman terveysjärjestö WHO vuonna 2015 tekemässään tutkimuksessa.



Myös sydäninfarktin riski kasvaa lihaa syödessä. Vaara piilee lihan sisältämässä kovassa rasvassa sekä suolan suuressa määrässä. Erityisesti prosessoitu liha, kuten savukinkku ja pekoni, sisältää haitallisia nitriittejä ja syöpävaarallisia karsinogeenejä.



Kasvisruoka on tulevaisuuden ruokaratkaisu. Suomen vegaaniliiton mukaan maailmassa voisi olla jopa kaksi kertaa enemmän ruokaa nykyiseen verrattuna, jos kaikki tuotettu ruoka käytettäisiin ihmisten ravinnoksi. Se tuntuu hurjalta – nähdäänkö Afrikassa nälkää vain siksi, koska länsimaissa halutaan syödä lihaa?



Tuotantoeläimille syötettävä soija voitaisiin käyttää suoraan ihmisten ravinnoksi. Eläinoikeusjärjestö Petan mukaan yhden pihvin tuottamiseen kuluu yhteensä yli 3 700 litraa vettä. Se tuntuu hullulta, sillä samaan aikaan Itä-Afrikassa kymmenillä miljoonilla ihmisillä ei ole edes puhdasta juomavettä.



Tuumasta toimeen ryhtyminen voi tuntua hankalalta, jos ei oikein tiedä, millä lihan korvaisi. Proteiinista ei kuitenkaan tarvitse tinkiä, vaikkei lihaa söisikään: muun muassa pavut, herneet, pähkinät, kikherneet, parsakaali ja kvinoa ovat herkullisia proteiininlähteitä, joilla pärjää urheilevakin ihminen. Vaihtoehtoja on paljon – kannattaa kokeilla rohkeasti erilaisia tuotteita ja löytää oma suosikki.



Kasvisruokien kokkaaminen on usein helppoa, nopeaa ja edullista: kilo runsaasti proteiinia sisältäviä linssejä maksaa kolme euroa, kun taas naudan pippuripihvin kilohinta on siihen verrattuna kymmenkertainen.



Kasvispainotteisemman ruokavalion koostamisessa voi auttaa myös WWF:n Lihaopas tai Animalian järjestämä kasvisruokakurssi.



Kasvisruoka on kaikkien juttu, eikä lihan vähentäminen ole vaikeaa. Aloita ensin yhdellä lihattomalla päivällä viikossa ja siirry pikkuhiljaa kohti terveellisempää ja ympäristöystävällisempää ruokavaliota. Luonto, ilmasto ja oma kehosi kiittävät.



Anna Hakola



lukiolainen, Jyväskylä