Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Helsingin kaupunki on lähestynyt Malmin lento­asemalla toimivia lentokoneenomistajia ja huoltoyrityksiä tylyllä kirjeellä. Sen mukaan tänä vuonna 80 vuotta täyttävä suuri lentokonehalli on tyhjennettävä koneista ja kalustosta 15. toukokuuta mennessä. Kaupunki tarvitsee tämän tilan kuulemma teknobileitä, autonäyttelyitä ja kirpputoria varten.



Malmin lentokentän niin sanottu ykköshalli on ilmailu­historiallisesti poikkeuksellisen arvokas. Se edustaa ainutlaatuisen alku­peräisenä säilynyttä miljöötä ­liikenneilmailun varhaisilta vuosilta. Samalla halli palvelee lentoaseman tämän hetken elävää ja monipuolista toimintaa.



Hallin käyttötarkoituksen radikaali muutos vaarantaa historiallisen ja toiminnallisen kokonaisuuden. Kaupungin päätöstä on lisäksi vaikea ymmärtää, kun kentän vuokrasopimus ulottuu kuitenkin vuoden 2019 loppuun asti.



Tuskin kysymys on edes ­taloudesta, kun kymmenet koneet ja niihin liittyvät varusteet komennetaan ilman korvaavaa paikkaa taivasalle. Ilmailuyritykset ovat olleet hyviä vuokralaisia.



Lentokenttäkokonaisuudelle on haettu rakennusperintölain mukaista suojelua 12. lokakuuta 2015 ja hakemukseen liittyy myös vaarantamiskielto. Samoin kentän kaavoittamista vastaan on vireillä monia hallintovalituksia.



Jo pelkästään näiden keskeneräisten prosessien vuoksi kaupungin yllättävä päätös tuntuu käsittämättömältä.



Raine Haikarainen



Helsinki