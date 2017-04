Kyllä me naiset pelkäämme Helsingissä – minua on potkaistu päähän Kaivokadulla ja kopeloitu metsätiellä On vaikea ottaa tilaa haltuun ja kulkea pelottomasti, jos ympäristö luo uhkakuvia, syyllistää yksin kulkemisesta tai vähättelee häirintää.