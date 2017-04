Mielipide

Sote-uudistuksen kynnyksellä en voi olla ihmettelemättä niitä muutoksia, joita sairaankuljetuksissa on tapahtunut runsaan vuoden aikana – ymmärtääkseni tarkoituksena säästöjen haku. Heijastavatko muutokset sote-uudistuksen jälkeistä tilannetta?



Kerronpa teille muutaman tositarinan ambulanssin toiminnasta Käsivarren Lapissa.



Ambulanssi tulee Kilpisjärvelle parin tunnin odottelun jälkeen 165 kilometrin päästä verta vuotavan potilaan luo. Ivalosta konsultoitu lääkäri toteaa – potilasta näkemättä –, ettei tarvitse ottaa kuljetukseen, ”vapautetaan ambulanssi seuraavalle mahdolliselle potilaalle”. Potilas jää yksin kotiin, edelleen vuotaen. Ani varhain aamulla hänen on pakko lähteä taksilla sairaalaan, koska hän edelleen vuotaa.



Toiselle potilaalle on tehty ­aivoleikkaus, ja muutama kuukausi leikkauksen jälkeen hän saa jonkinlaisen epämääräisen ”kohtauksen”. Taas ambulanssi tulee paikalle runsaan kahden tunnin odottelun jälkeen. Kuten edellisessäkin tapauksessa, konsultoidaan lääkäriä Ivalossa. Hän toteaa – edelleen näkemättä potilasta –, ettei ambulanssia tarvita. Taas ambulanssi vapautetaan seuraavalle mahdolliselle potilaalle, ja taas taksi tulee ja vie potilaan todella kiireellisesti suoraan Lapin keskussairaalaan.



Kolmannen esimerkkipotilaan kohdalla käy niin, että ambulanssi tulee ”tarkistamaan” potilaan. Taas saadaan ohje, ­ettei potilas ole ambulanssikelpoinen. Niinpä taksi ja ambulanssi ajavat peräkkäin Kilpisjärveltä etelään.



Samanlaisia tapauksia on sattunut useita runsaan vuoden ­aikana. Kulut ovat suuria. Olen kysynyt asiasta, ja ­minulle on kerrottu, että ambulanssi vapautetaan seuraavaan tehtävään. Kuka päättää, kuka potilas on kuljetuksen arvoinen? Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka moni Käsivarressa käynyt, potilaan jättänyt ambulanssi on saanut seuraavan tai tärkeämmän potilaan kuljetukseen.



Ymmärtääkseni samoin toimitaan muuallakin Suomessa maaseudulla. Täältä Kilpisjärveltä välimatkat ovat kuitenkin hieman eri luokkaa – täältä on pitkä matka kaikkialle. Terveys­keskukseen on 200 kilometriä, lähin ambulanssi tulee 165 kilometrin päästä, Lapin keskus­sairaalaan on 440 kilometriä. Kaikkiin näihin johtaa yksi ­ainoa tie – ei ole kiertoteitä.



Sote-uudistuksen vaikutukset Käsivarren syrjäkylien ja maaseudun asukkaiden terveydenhuoltoon ja turvallisuuteen huolettavat. Emme voi muuta kuin pelon­sekaisesti odottaa, mitä päätöksiä viisaat päättäjämme tekevät. Unohtuuko tärkein, ihminen?



Elli-Maria Kultima



taksiyrittäjä, kunnanvaltuutettu (kesk)



Kilpisjärvi, Enontekiö