Tienvarsien niitto kiinnostaa monia ja herättää perusteltuja näkemyksiä ja keskustelua puolesta ja vastaan. Yhden näkemyksen mukaan niittämätön tienvarsi on vaarallinen, epäsiisti ja ruma. Toinen näkemys on, että niittämätön alue on kukkaloistossaan kaunis ja silti turvallinen.



Tienvarsien niitot ja vesakon raivaus muodostavat kokonaisuuden, joka on osa liikenneturvallisuuden parantamista ja tieympäristön hoitoa. Niitoilla poistetaan kasvillisuutta tien sisä- ja ulkoluiskista. Harvemmin tehtävillä mutta kauemmas ulottuvilla vesakonraivauksilla poistetaan pensaikkoja ja muuta järeämpää kasvillisuutta. Vuosittainen niitto estää tai ainakin vähentää järeämmän vesakon muodostumista tienvarteen.



Tievarsien niitto ja vesakon raivaus ovat välttämättömiä liikenneturvallisuuden kannalta. Niiden avulla parannetaan risteys- ja kaarrealueiden näkemiä, vähennetään eläinonnettomuuksia ja parannetaan liikennemerkkien havaittavuutta. Riittävä kasvillisuuden poisto on myös tärkeää tien kuivatuksen toimivuuden kannalta. Tienvarsia ei voi jättää kokonaan niittämättä.



Niittoihin ja niiden ajoitukseen liittyy monia tekijöitä, joita tieviranomainen niittojen tilaajana joutuu ottamaan huomioon. Monen hyvän asian kentässä kukkaloistoa ja luonnon monimuotoisuutta ei ole unohdettu. Päinvastoin: niittoja on pyritty vuosien saatossa myöhentämään, mikä on osaltaan edistänyt kasvien kukintaa ja siementämistä.



Kaikkia niittoja ei kuitenkaan voi kustannussyistä jättää kukinnan jälkeen. Ja toisaalta haitallisten vieraskasvien leviämistä on syytä pyrkiä hidastamaan aikaisilla niitoilla. Kun niittokausi on Suomessa muutoinkin lyhyt, sen lyhentäminen pelkästään loppukesään kukinnan jälkeen olisi liian kallista. Näin toimittaessa tarvittaisiin niittotöihin hetkellisesti merkittävästi nykyistä enemmän kalustoa ja henkilöstöä, joita kuitenkin voitaisiin työllistää vain lyhyt hetki. Lähes 80 000 kilometrin tiestö on tässä mielessä melkoinen haaste.



Toki toivomme, että voisimme entistä paremmin eritellä niittojen ajoituksessa ne tien erityiskohdat, joissa esimerkiksi erityinen kukkaloisto antaa silmäniloa. Kohdekohtaisella hoidolla on kuitenkin merkittävä lisähintansa pitkien etäisyyksien maassa.



Jukka Karjalainen



kunnossapitojohtaja



Liikennevirasto