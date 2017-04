Mielipide

Helsingin Sanomat

Yli 90-vuotias läheinen sukulaiseni on pudonnut järjestelmän aukkoon. Hänellä sydänsairaus, aivokasvain, keuhkosyöpä, murtunut lonkka sekä jalat, jotka vaativat kääreiden vaihtoa päivittäin.



Sukulaiseni kotiutettiin sairaalasta, jonne hän oli joutunut akuutin hengenahdistuksen takia. Kotiin päästyään hän kaatui kivuliaasti ja loukkasi lonkkansa. Sisäisen verenvuodon takia hän joutui uudelleen sairaalaan.



Viikon ”kuntoutuksen” jälkeen hänet pakotettiin takaisin kotiin, vaikka hän olisi tarvinnut apua kaikissa toimissaan vuorokauden ympäri ja vaikka aivokasvain aiheuttaa kaatumisen riskin koska tahansa. Sanottiin, että kotiapu ja kotisairaala riittävät.



Kun mainitsin, että sukulaiseni tarvitsisi pyörätuolin, jota hän voisi käyttää epävarmoina hetkinään, kotiapu tyrmäsi ehdotuksen, sillä pyörätuoli ”heikentäisi hänen liikkumistaan”.



Viikon kuluttua tästä sukulaiseni kaatui taas, ja lonkka lopulta murtui. Nyt hän odottaa jälleen siirtoa sairaalasta kotiin. Fysioterapeutti on sovittanut hänelle pyörätuolia, jota ilman hän ei nyt saa liikkua.



Sukulaiseni on ollut osastolla viidessä eri sairaalassa. Koko ajan toitotetaan, että kotona on paras. Kuntoutukseen ei voi ­jäädä, kun on ”riittävästi" kuntoutunut.



Ainoa toinen mahdollisuus on saattohoito-osasto, jossa hän on ollut jo kahdesti mutta josta ­hänet on kotiutettu liian hyväkuntoisena. Koko tämän ajan hän on jonottanut sinne uudestaan, mutta nyt potilasta näkemättä hänet on poistettu jonosta. Syytä tähän emme ole saaneet selville, vaikka keuhkosyöpä etenee koko ajan.



Kaikkialle on liian pitkät jonot, jotta pääsisi edes jonottamaan.



Kuunnelkaa päättäjät ja järjestelmän kehittäjät! Ei tällainen toimi. Huonokuntoinen vanhus kokee jatkuvan pallottelun kodin ja sairaalan välillä heitteillejättönä. Miten pääkaupunkiseudun vanhustenhoitojärjestelmä voi olla näin huono? Kun ihminen on liian sairas elämään ­kotonaan ja samalla liian terve kuolemaan, hänellä ei ole paikkaa tässä lintukodossamme.



Heini Lehväslaiho



Helsinki