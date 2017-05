Mielipide

Helsingin Sanomat

Vaimoni on maahanmuuttaja. Olen nyt noin vuoden ajan seurannut suomalaisten viranomaisten toimintaa hänen asioihinsa liittyen. Palvelu, jota maahanmuuttaja saa, on ala-arvoista verrattuna siihen palveluun, jota me kantasuomalaiset saamme virastoissa asioidessamme. Maahanmuuttajien asioista huolehdittaessa kärsitään myös melkoisista tehokkuustappioista, koska asioita joudutaan pallottelemaan eri tahoilla.



Meidät vihittiin maistraatissa. Tämän jälkeen alkoi virastojen välinen alamäki, joka on vain muuttunut jyrkemmäksi. Se, että maistraatissa helsinkiläiseksi tulemista piti odottaa kuukauden ajan, oli vain alkusoittoa. Missään ei kerrottu, että samalla kannattaa rekisteröityä Kelassa. Vasta kun kävimme te-keskuksessa, saimme tietää, että Kelaan rekisteröityminen on kaksivaiheinen prosessi.



Miksi, tekee mieli kysyä. Miksei esimerkiksi maistraatissa voisi täyttää lomaketta, jolta tiedot voisi viedä automaattisesti Kelan ja te-keskuksen tietokantoihin? Näissä prosesseissahan ei tarvitse oikeasti näyttää naamaansa missään vaiheessa, mutta rinnakkaiset ja päällekkäiset rekisteröitymiset vievät paljon aikaa. Myös kaikkien hakemusten perään soitteluun kuluu paitsi omaa myös kaikkien toimijoiden virastoaikaa. Ja jonot vain pitenevät.



Oma farssinsa on vuodenvaihteessa toteutettu uudistus, jossa ulkomaalaisia koskevien lupahakemuksien käsittely siirtyi poliisilta Maahanmuuttovirastoon. Virasto käsittelee ilmeisesti juhannukseen asti vanhoja poliisilta saamiaan hakemuksia. Oleskeluluvan jatkon käsittelylle ei anneta aikatauluja.



Kuva täydentyy, kun otetaan huomioon sähköisen asioinnin mahdollisuus. Sinne vain pankkitunnuksilla. Hetkinen – muistiko joku kertoa, että saadaksesi pankkitilin sinulla täytyy olla tuloja, joita Kela ei voi sinulle maksaa ennen kuin sinulla on pankkitili? Ai muisti. No entä sen, että et voi saada pankkitunnuksia ilman poliisin erillistä henkilökorttia? Viime vuonna poliisin myöntämä oleskelulupa ei täyttänyt tuon henkilökortin virkaa. Tekee mieli kysyä, että miksi ei. Olisiko tässäkin kehittämisen paikka?



Jos vertaan näitä kokemuksia omaan kokemukseeni virastojen toiminnasta, voin todeta olevani etuoikeutettu. Monella taholla olisi peiliin katsomisen paikka. Kuka hyötyy kaikesta tästä höykytyksestä ja tehottomuudesta?



Maahanmuuttajan puoliso