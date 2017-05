Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Ministeriön asettama työryhmä on saanut ylioppilaskirjoitusten kehittämistä pohtineen työnsä valmiiksi. Pienin muutoksin työryhmä katsoo saavansa kirjoitukset vastaamaan tätä päivää ja korvattua niillä ministeriön hampaisiin joutuneita yliopiston pääsykokeita.



Valintakokeiden on väitetty hidastavan yliopisto-opintojen alkua. Suomessa korkeakouluopinnot aloitetaan kahta vuotta myöhemmin kuin muualla, mutta meillä opinnot myös kestävät pitempään. Kyse on siis myös verkkaisemmasta opiskelurytmistä.



Hitaan valmistumisen siemen on ilmeisesti kylvetty jo lukiossa. Selvitysten mukaan lukio väsyttää opiskelijansa. Tytöistä jo viidennes on kokenut jonkinasteista uupumusta.



Pelkästään ylioppilaskirjoituksiin tähtäävänä lukio estää oppilaitaan tekemästä myös tulevaisuudensuunnitelmia. Taloudellisen tiedotuskeskuksen (2016) mukaan yhä suurempi osa lukiolaisista suunnittelee pitävänsä lukion jälkeen välivuoden, tytöistä 33 ja pojista 15 prosenttia. Jos tavoitteena on vain kirjoitusten läpäisy, yliopistossa tarvittavat opiskelutaidot eivät kehity.



Mikäli ministeriön toive ylioppilastodistuksen painoarvon kasvattamisesta yliopistojen valinnoissa toteutuu, lukiosta tulee entistä rankempi. Voi vain arvailla sitä uupumuksen määrää, jos nuoren jatko on pelkästään ylioppilastodistuksen varassa.



Kun keskitytään vain kirjoitusten kehittämiseen, lukion pedagogiikka ei edisty. Perustellumpaa olisi kehittää lukiokoulusta kokonaisuudessaan ja arvioida sen jälkeen, onko yhteiselle loppukokeelle edes tarvetta.



Yo-kirjoituksista luopumisen seurauksena lukion opetus etenisi kohti sitä, mitä tiedon hankinnalta, prosessoinnilta ja luomiselta nykyään vaaditaan.



Ilman kiirettä ja jatkuvaa painetta lukiolaisen olisi mahdollista myös pysähtyä opiskeltavien asioiden äärelle.



Ministeriön pitäisi olla pikemminkin huolissaan lukiolaisten tolkuttomasta väsymisestä ja lisääntyvästä välivuosien haikailusta kuin yliopistojen pääsykokeista. Kun paukut on käytetty lukioon, on vaikea enää innostua uuden opiskelusta.



Pekka Räihä



yliopistonlehtori, kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto