Yhä useammin sosiaaliturvaan ja yhteiskunnan tukiin liittyvä asiointi hoidetaan sähköisesti tai paperitse. Tämä on konkretisoitunut esimerkiksi alkuvuonna toimeentulotukea haettaessa.



Kokemukseni pitkäaikaissairaan lapsen isänä on, että tarpeen lisäksi yhteiskunnan tukien saannissa tärkeässä roolissa on kyky kuvata omaa tilannetta kirjallisesti – mielellään vielä käyttäen termejä ja määreitä, jotka tuntuvat virkailijoista tutuilta. Tiedän monia kanssani samanlaisessa tilanteessa olevia perheitä, jotka saavat hyvin vaihtelevasti yhteiskunnan tukia.



Onko riski, että sosiaaliturvajärjestelmästämme tulee ainekirjoituskilpailu, jossa kirjallisesti lahjakkaat saavat varmimmin osansa? Mitä paremmin osaa kuvata tilanteensa ja tarpeensa järjestelmän vaatimilla termeillä, sen varmemmin tukia saa.



Tony Hagerlund



Espoo