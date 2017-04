Mielipide

Liikennekaaren ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen eduskunnassa. Sen sijaan, että olisi mietitty, kuinka hoidetaan taksiliikenteen tuiki tärkeä palvelutehtävä koko maassa, tärkeimmäksi asiaksi nousi intohimo purkaa lähes kaikki käytännön toimintaa ohjaavat säännökset. Roskikseen menivät kuntakohtaiset asemapaikat, enimmäistaksa, ilmainen päivystys ja yrittäjien sekä kuljettajien koulutus.



Ministeri Anne Bernerin (kesk) blogiteksti, jonka mukaan laki parantaa tilannetta maaseudulla, ei perustu mihinkään. Palveluja voidaan yllä­pitää vain rahalla, jota kunnilla ei ole. Tämän kaikki tietävät.



Esimerkkinä faktoista mainittakoon vaikka Juhana Vartiaisen eduskunnassa pitämä puheenvuoro, jossa hän ylisti Bernerin aikaansaannosta ja mainitsi, että uudistus vähentää byrokratiaa. Se on mahdotonta, koska nykyistä taksilain mukaista hallintoa hoitaa koko maassa noin 15 henkilöä. Kuluttajavalitukset ala hoitaa itse.



Vartiainen myös pahoitteli, että taksiasiassa ollaan pahasti jälkijunassa. Tosiasiassa nyt hypätään vuonna 1990 menneen Ruotsin liberalisointijunan viimeiseen vaunuun eikä edes tiedetä, mihin ollaan menossa. Ruotsin lainsäädäntöä on korjattu 27 vuotta.



Lainsäädännössä olisi kannattanut perehtyä vakavasti muiden maiden kokemuksiin. Saksassa uudessa laissa on lupasääntely, taksimaksut vahvistetaan, taksien pitää olla taksien näköisiä vähäpäästöisiä henkilöautoja ja niissä tulee olla oikeat taksamittarit. Muun muassa Uberin toiminnalta vaaditaan asianmukaiset luvat. Kolmanneksi paras vaihtoehto olisi ollut kopioida Ruotsin nykyinen malli.



Hyödyllisintä olisi ollut pitää nykyinen taksilainsäädäntö ja kehittää sitä. Liikenneketjujen ja kutsutaksien tulemista nykytyyppinen lainsäädäntö ei estä. Jos ollaan menossa robottiautoihin, kuinka on mahdollista, että taksiliikennettä voidaan harjoittaa kaupunkien keskustoissa jopa kuorma- ja pakettiautoilla – ja vielä lisäksi kaikenlaisilla mönkijöillä?



Lauri Säynäjoki



kauppatieteiden maisteri



Ylöjärvi