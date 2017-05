Mielipide

Se oli kielteinen päätös. Hetken Kelan kirjeeseen tutustuttuamme toimeentulotukipäätökseen vaikuttaneet tekijät löytyivät selkeästi ranskalaisin viivoin ilmaistuna.



Kelan mukaan minun täytyy realisoida osakesalkkuni ja toimittaa tiliote tapahtumista. Nämä rahat minun tulee käyttää tyttöystäväni elättämiseen. Minun on myytävä osakkeet, jotka olen hankkinut osin opintolainalla ja osin omilla, kesätöissä ansaitsemillani säästöillä. Kaikki rahat täytyy käyttää ennen kuin Kelan rahahanat aukeavat.



Olemme asuneet tyttöystäväni kanssa vakituisesti samassa taloudessa noin kolme kuukautta. Kelan määritelmän mukaan olemme avopari. Minä olen valmistumisen kynnyksellä oleva, opintotukea nauttiva täysipäiväinen opiskelija. Tyttöystäväni on puolestaan koulussa kirjoilla oleva opiskelija, joka ei ole oikeutettu opintotukeen muttei myöskään työttömyystukeen. Tuloja tyttöystävälläni ei ole ollut yhteen muuttomme jälkeen.



Vaikka tilanteemme on väliaikainen – tämän kevään ja kesän kestävä – henkistä jaksamistamme on koeteltu. Jo nyt pankkitileillämme olevat säästöt on käytetty, eivätkä Kelan ruuhkat ole helpottaneet huoliamme. Odottavan aika on ollut pitkä.



Me molemmat olemme käyneet työhaastatteluissa, mutta vielä ei ole napannut. Lähitulevaisuudessa ei ole odotettavissa helpotusta.



Kelan tulkinnan mukaan minun on elätettävä tyttöystäväni, vaikka tuloni koostuvat pääasiassa opintotuesta. Osakkeeni ovat minulle säästökohde, joihin en ole tähän mennessä kajonnut kertaakaan.



On absurdi ajatus, että minun tulisi käyttää säästämäni rahat tyttöystäväni elättämiseen, vaikka emme ole avio- tai edes avopuolisoita. Olen huonommassa asemassa niihin nähden, jotka ovat jo opintolainansa nostaneet ja rahansa elämiseen tai muihin hankintoihin käyttäneet, vaikkei tuki tule edes minulle.



Poikaystävä