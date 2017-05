Mielipide

Lähipiirissäni on karu kokemus turvarannekkeen hälytyksestä. Ystäväni kaatui parvekkeellaan maaliskuussa kello 20 jälkeen.



Hetken päästä ystäväni sai painettua turvarannekettaan hälyttääkseen apua. Hän kuuli puheluun vastattavan mutta ei itse tullut kuulluksi turva-avun päivystäjälle. Luottavaisena hän jäi kuitenkin odottamaan, että apu saapuisi. Käytäntöön tiettävästi kuuluu, että jos päivystäjä ei saa vastausta hälytyksen lähettäjältä, apua lähetetään saman tien.



Liki puolen tunnin kuluttua ystäväni yritti hälyttää apua uudestaan samoin tuloksin. Tuossa vaiheessa hän oli vihdoin kylmin käsin saanut kaivettua puhelimensa altaan ja pystyi vielä soittamaan tuttuun numeroon, josta apu sitten saapuikin pian jo lähes tunnin kuluttua kaatumisesta. Sisälle päästyä turva-auttajan hälytys peruttiin.



Seuraavana päivänä ryhdyttiin selvittämään, miksei ketään ollut lähetetty apuun. Selvisi, että hälytykset oli kyllä rekisteröity mutta samalla kuitattu tarpeettomina. Hälytyspäivystäjän virhettä pahoiteltiin kovasti.



Ystäväni luottamus turvahälytysjärjestelmään on järkkynyt pahasti.



Monelle kotona asumisen mahdollistaa juuri turvaranneke ja luottamus siihen, että apua saa silloin, kun sitä tarvitsee. Näissä tapauksissa jo vasteaika on pitkä ja inhimillinen virhe voi olla kohtalokas. Tässäkin puhuu raha: vanhat ja sairaat saavat odottaa.



Onneksi minulla on myös kokemusta sujuvasta turva-auttajan toiminnasta parin vuoden takaa. Liikuntarajoitteinen ja muistisairas äitini sai Lappeenrannassa aina ja nopeasti apua soitettuaan turvaranneketta.



Usein nuo soitot olivat turvattomuuden ja hätääntymisen tunteesta johtuvia. Silti apu oli aina ripeää ja ystävällistä. Asia koskee yhä useampia, kun ihmisiä kannustetaan asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään. Voi vain toivoa, että apua tarvitsevat saavat sen kohtuullisessa ajassa vastakin.



Marja Kanniainen



Vantaa