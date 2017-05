Mielipide

Olen työtön, konkurssin tehnyt yrittäjä. Elämä voisi olla ankeaa, kun ei ole rahaa muuhun kuin ihan ­perusasioihin, niihinkin aika huonosti – mutta ankeaa se ei kuitenkaan ole.



Saan tukia Kelasta ja työttömyyskassasta. Vuokran jälkeen rahaa elämiseen jää noin 300 euroa kuussa. Olen kyseisille ­tahoille luonnollisesti tilivelvollinen kaikesta. Joudun lähettämään monimutkaisia ja pitkiä hakemuksia ja selvityksiä suuntaan jos toiseenkin. Rassaako se minua? Ei yhtään. Olen nimittäin perustellut asian itselleni melko motivoivasti ja suosittelen sitä samaa ajattelu­tapaa muillekin työttömille, koska se helpottaa elämää aika lailla.



Miten motivointi sitten tapahtuu? Yksinkertaisesti lasken, montako tuntia minulla menee aikaa hakemuksien tekemiseen ja jaan hakemuksien perusteella saamani summan tekemälläni tuntimäärällä. Ymmärrän joka kerta, miten suurta tuntipalkkaa saan tekemälleni hakemusrumballe. Saan tästä paljon suurempaa ”palkkaa” kuin saisin mistään muusta työstä.



Kyllä se ­pitää ainakin minut tyytyväi­senä siitä, että olen ­suomalaisen sosiaaliturvan piirissä. Teen hakemukseni oikein kiltisti.



Ymmärrän, että tämä hakeminen ja raportointi voivat rasittaa ihmisiä kovastikin – varsinkin vanhoja ja sairaita. Puhunkin tässä ainoastaan meistä suh­teellisen terveistä, ei vielä eläkeikäisistä ihmisistä. Itse tuskin enää saan palkallista työtä ikäni ja terveyteni puolesta, mutta ihan mieluusti teen työtä, jos sellaista saan.



En voi mitenkään ymmärtää, miten valtava meteli nousee ­siitä, että työttömät pannaan ­tekemään keskimäärin kerran viikossa työhakemus ansaitakseen näin tukensa. Mikä ihmeen rasitus se oikein on? Valtava tuntipalkka 4–5 hakemuksen ­tekemiselle kuukaudessa!



Jossain haastattelussa joku asiantuntija sanoi, että tuo aika on aina poissa jostain, kuten esimerkiksi siitä, että työn­hakijat voisivat tehdä saman ajan töitä jossain. Niinkö? Hakemusten tekeminenhän on työttömien työtä. Kun työtä sitten jonain päivänä toivottavasti saa, hakemuksia ei enää tarvitse ­tehdä.



Meidän on katsottava totuutta silmiin ja ymmärrettävä, että emme me terveitä ihmisiä paapomalla saa Suomen taloutta ­tasapainoon emmekä voi kasvattaa sosiaaliturvajärjestelmää, joka perustuu vastikkeettomille tuille.



