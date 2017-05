Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Ystäväni , 75-vuotias vaimo ja 77-vuotias mies, asuvat kotonaan. Molemmat ovat vanhentuneet mutta eri tavoin. Vaimo ei enää tule toimeen ilman ympärivuorokautista hoivaa. Myös miehen terveydessä on ongelmia, mutta hän pystyy arvioimaan elämää ja sen eteen tuomia tilanteita eri kannoilta.



Jaksamisensa avuksi mies anoi Helsingiltä pääsyä vaimonsa omaishoitajaksi, jolloin hän saisi tietyin väliajoin levähdysaikaa ja vaimo kaupungin tukemaan tilapäishoitoon. Anomukseen ei suostuttu.



Sosiaaliviranomaisten mukaan mies on liian huonokuntoinen omaishoitajaksi. Tilanne siis jatkuu ennallaan eli mies on faktisesti omaishoitaja mutta ei saa niitä etuuksia, jotka omaishoitajana saisi.



Näin siis tapahtuu Helsingissä – myös perheissä, joissa on totuttu löytämään väylät ja ratkaisut ongelmien selvittämiseen. Miten mahtavat selviytyä ne, joilla ei ole ystävieni kaltaisia taitoja terveinäkään?



Ystävä