Mistä Lehtisaaren maanvuokra-asiassa on kysymys? Maanomistajat, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät, haluavat sopimusta uudistettaessa korottaa vuokria.



On kaksi mahdollisuutta. Maanvuokra voidaan korottaa vaikka kuinka korkeaksi. Tällöin kaupantekomoraalin mukaisesti vuokraajalle tarjotaan tontin ostomahdollisuus.



Toisessa vaihtoehdossa maanvuokra kiinteistöveroineen pidetään kohtuullisena, jolloin se ei ole liian suuri osa ylläpitokustannuksista. Helsingin kaupunki soveltaa tätä tapaa.



Lehtisaaren rakennusten omistajat toivovat, että seurakunnat soveltaisivat jompaakumpaa tapaa, mutta seurakunnat eivät tätä halua. Ne haluavat, että maanvuokra on kohtuuton mutta silti ne eivät halua tarjota maan lunastusmahdollisuutta. Eikö tämä ole ahneutta, joka on yksi kuolemansynneistä?



Taloyhtiöt haluaisivat, että sopimus tehtäisiin kaupungin käyttämillä vuokrilla. Vuokraperusteena voidaan käyttää arvokkailla alueiden – Munkkiniemi, Lauttasaari, Töölö – hintoja.



Tai sitten tarjotaan ensimmäisen vaihtoehdon mukainen tontin lunastusmahdollisuus ja silloin voidaan hyväksyä ns. ryöstöhinnoittelu. Seurakuntien esittämillä hinnoilla ei voida puhua markkinavuokrista, vaan ryöstöhinnoittelu kuvaa asiaa oikeammin: seurakuntien esittämillä maanvuokrilla asunto-osakeyhtiöissä asuvien yhtiövastike olisi yhtä suuri kuin vastaavasta asunnosta maksetaan vuokraa. Asuisit siis kuin vuokralla omassa asunnossasi.



Lehtisaari on vuosina 1966–1968 valmistunut lähiö. Kohtalona on olla ”rikkaiden” Kuusisaaren ja ”superrikkaiden” Kaskisaaren naapurina. Tämä on leimannut Lehtisaaren.



Lehtisaaren yli sadan asunnon talot on rakennettu sosiaalisin perustein helpottamaan asuntopulaa. Seurakuntayhtymä toimi grynderinä isossa Hiidenkiukaantie 1–3:ssa. Nyt seurakuntayhtymä kiusaa itse rakentamansa talon asukkaita.



Rantojen tuntumaan on rakennettu joitakin ökyasunnoiksi katsottavia rakennuksia. Tämä ei muuta Lehtisaarta eksklusiiviseksi asuma-alueeksi. Ranta-asunnoissa on kallis maanvuokra sijainnin takia.



Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on suurten päätösten äärellä torstaina. Arvoisat valtuutetut, käyttäkää valtaanne päämäärinänne kohtuus ja oikeudenmukaisuus. Te ette ole seurakuntayhtymän virkamiesten kumileimasin.



Timo Ristikankare



Helsinki