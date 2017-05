Mielipide

Yhteiskuntakiusaaminen on filosofi Eero Ojasen mukaan ihmisten mitätöimistä ja syrjimistä heidän ominaisuuksiensa perusteella. Työttömien syrjintäperusteena käytetään työttömyyttä.



Julkishallinto, jonka tavoite on tyydyttää yhteiskunnan asettamat palvelutehtävät, mahdollistaa kiusaamisen. Työtä ei saa, jos ei ole kokemusta vastaavista tehtävistä – huolimatta koulutuksesta ja työmotivaatiosta. Kertomatta jätetään, mitä osaamista työssä edellytetään, eikä selvitetä, onko työttömällä kyseistä osaamista. Jos ei ole jo sisällä organisaatiossa tai tunne sopivia henkilöitä, työtä ei saa.



Tosiasioiden sijaan työttömän pätevyyttä arvioidaan työttömyyden keston perusteella. Työttömille tarjotaan perustelemattomia toimenpiteitä, kuten kursseja ilmaistyöjaksoineen.



Osaaminen pitäisi näyttää työkokeilussa, vaikka etenkin asiantuntijatehtävissä jo työhön perehtyminen vie kuukausia. Työtön leimataan vajaakuntoiseksi, vaikka pääsyy työttömyyteen on lähinnä epäreilussa työnjaossa.



Työttömien kiusaaminen on maan tapa, johon julkishallinto osallistuu.



Työttömyyden pitkittymistä voidaan estää monilla keinoilla. Julkisrahoitteisten hankkeiden rekrytointi on tehtävä läpinäkyväksi. Organisaatiot on avattava muillekin kuin jo talossa oleville. Tehtävät tulee jakaa ja työaika lyhentää kuuteen tuntiin.



Työllisyyspalveluiden laatua pitää valvoa ja vaikuttavuutta kehittää. Luottamushenkilöillä tulee olla tutkittua tietoa kuntalaisten saamasta kohtelusta: heillä on velvollisuus puuttua yhteiskuntakiusaamiseen. Työttömien on lakattava syyllistymästä – työtön ei ole vastuussa epäreilusta tilanteesta.



Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä henkilöön liittyvän syyn perusteella.



Ovatko viranomaiset ja luottamushenkilöt tietoisia työttömien kiusaamisesta?



Suvi Laakkonen



Jyväskylä