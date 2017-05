Akateeminen pätkätyöläinen mielipidesivulla: Päättäjille me olemme vain numeroita ja saamme osamme työttömien kepittämistoimista myös ollessamme välillä työttöminä

Mielipide

Epätyypilliset työsuhteet ovat päivän ilmiö. Yhä useammat työntekijät eri aloilta ja koulutustaustoista tekevät silppua, pätkää, nollasopparia, osa-aikatyötä, provisiotyötä tai ovat yrittäjinä vastoin omaa haluaan.



Päättäjille me olemme vain numeroita ja saamme osamme työttömien kepittämistoimista myös ollessamme välillä työttöminä. Asemaamme ei todellisuudessa ole yritettykään parantaa.



Millaista epätyypillisessä työsuhteessa työskentelevän elämä sitten on? Kun vertaan omaan lapsuuteeni, elämästä on kadonnut varmuus. Tuolloin lähes kaikkien kaverien vanhemmat olivat työssä, loma ja arki vuorottelivat turvallisessa rytmissään. Nyt tuttavapiirissäni on useita ihmisiä, jotka sinnittelevät jatkuvan epävarmuuden ja toimeentulovaikeuksien painolastin alla.



Kerrotaan ihan yksityiskohtaisesti, mitä tällainen elämä arjen tasolla on. Pätkätyöläinen ja nollasopparilainen päivystävät kännykkäänsä jatkuvasti työtarjouksia ja työtunti-ilmoituksia vahtien. Kännykkään tullut työtarjous menee saunassa käynnin aikana ohi, ja unohtunut kännykkä haetaan yömyöhällä kyläpaikasta juuri tämän syyn vuoksi.



Pätkätyöläinen sairastuu työssä. Hän ei voi käyttää työterveyshuoltoa, koska siihen ei ole oikeutta. Hän ei voi edes lähteä päivystykseen, koska hänen tilalleen tulisi joku muu. Hän sinnittelee, kunnes ei pysty olemaan töissä eikä ottamaan tarjouksia vastaan.



Nollasopparilaiselle annetaan muutama työtunti kaukana olevassa kohteessa. Kieltäytyä ei voi, vaikka palkka näistä tunneista menee melkein työmatkakuluihin.



Pätkätyöläinen tekee keikkoja useissa eri kohteissa. Joka keikka on kuin aloittaisi uudessa työpaikassa, koska työyhteisö ja tehtävät vaihtelevat.



Elämä on vailla rytmiä. Silti te-toimisto saattaa heittää työtarjouksen vielä huonommalla palkalla ja ilman etenemismahdollisuuksia tai jopa vihjata palkattomasta työkokeilusta, koska soviteltua päivärahaa tulee vähän väliä. Välissä saattaa olla myös kokonaisia työttömyyskuukausia.



Muuttuuko yhteiskuntamme entistä enemmän tähän suuntaan ja onko tämä valmistuvien nuorten tulevaisuus? Ennen ei aina ollut paremmin, mutta työelämän huonontuminen monin osin on kiistämätön fakta. Vielä ikävämpää on se, että sille ei nähtävästi halutakaan tehdä mitään, koska työvoimaa voidaan näin halpuuttaa.



Anna-Katriina Lius



akateeminen pätkätyöläinen



Lahti