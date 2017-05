Mielipide

Työttömyysturvan lakiesityksen mukaan työtön menettää 60 päivältä työttömyyspäivärahansa, ellei hän hae kolmen kuukauden aikana kahtatoista työpaikkaa. Esitys herättää monia kysymyksiä.



Onko kohtuullista rangaista päivärahan menetyksellä heitäkin, joiden asuinpaikka, ammattitaito, terveydentila tai muu sellainen vaikeuttavat työn saantia? Kuinka suhtaudutaan kolmen kuukauden ammattisuojaan, jonka lyhentämisestäkin on keskusteltu? Täytyykö insinöörin tai lähihoitajan, joille ei heti löydy oman alan työtä, hakea hyllyttäjän tai ulkoalueitten hoitajan paikkoja? Eikö ole tuhlausta jättää pitkä koulutus hyödyntämättä ja viedä paikkoja niiltä, joille ne olisivat enemmän tarpeen?



Osalla työnhakijoista on sairauksia, jotka rajoittavat työskentelyä tietyillä aloilla. Herää kysymys, mikä taho arvioi – ja millaisin kriteerein –, ovatko haetut paikat olleet sopivia. Vaaditaanko lääkärinlausunnot jokaista haettua tehtävää varten?



Entä miten hoidetaan raportointi ja seuranta, jos työttömällä ei ole mahdollisuutta sähköisten palvelujen käyttöön? Vaaditaanko työnantajien todistukset käynneistä ja puheluista tai kopiot hakemuksista? Koska kyseessä on sanktiojärjestelmä, joka voi viedä työttömyysetuuden määräajaksi, oikeusvaltiossa kaikkia tulisi kohdella samalla tavoin. Tiedossa pitäisi olla myös selkeät menettelytavat. Valitettavasti mikään laki ei velvoita siihen, että säädökset olisivat kohtuullisia ja järkeviä.



Onko jo tehty arvioita, paljonko seuranta ja sanktiointi vievät työaikaa ja henkilöresursseja? Työ- ja elinkeinotoimistojen lähes puoleen vähentyneet henkilöresurssit ovat jo nyt riittämättömät. Miten vastedes ehditään tutkia noin 300 000 työttömän työnhakujen riittävyys ja sopivuus? Myös kolmen kuukauden välein tehtäviin haastatteluihin ja aktivointitoimien järjestämiseen tarvitaan tekijöitä, mitkä tahot niitä sitten hoitavatkin.



Voi kysyä, onko järkevää käynnistää uutta massiivista kontrollibyrokratiaa, kun resursseja on vaikea saada edes välttämättömään asiakaspalveluun. Hakupakkohan ei tuo mitään hyötyä niille, jotka muutenkin koko ajan hakevat töitä.



Ellei työnhaku tuota tulosta, tarvitaan yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa hakijan palvelutarpeen mukaan. Kaikki tuskin tarvitsevat käyntejä kolmen kuukauden välein, jos hakijalla on jo suunnitelma, jota hän työstää eteenpäin. Joku päivittää osaamistaan tai kartoittaa piilotyöpaikkoja, joku pohtii ja selvittelee yrittäjäksi ryhtymistä tai muuttoa työn perässä. Uusi ala ja koulutus voivat joskus olla tarpeen työllisyys-, terveys- tai kiinnostussyistä. Suunnittelussa apuna voi olla ammatinvalinnanohjaus. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten on tärkeää saada moniammatillista tukea ja joskus erilaista kuntoutuskin, ennen kuin opiskelu tai työhön meno onnistuu.



Osa työttömistä on vuosia kiertänyt aktivointitoimissa ja kokeillut erilaisia töitä, mutta työkyky ei riitä avoimille työmarkkinoille. Heistäkin moni pärjäisi työssä, jota voisi tehdä joustavasti jaksamisensa mukaan.



Olen usein miettinyt, eivätkö menestyvät yritykset ja miljoonatuloja saava johtokin voisi osallistua säästötalkoisiin palkkaamalla lisää väkeä, myös vähemmän tuottavia ja jaksavia työttömiä. Toki tiedän, että yritykset ja niiden johto jo maksavat paljon veroja ja tuottavat toiminnallaan hyvinvointia meille kaikille. Pieni alennus miljoonatuloihin ei kuitenkaan veisi ketään toimeentuloluukulle, eikä tarvitsisi jättää pesukonetta tai talvitakkia ostamatta, kuten köyhyysloukussa olevan työttömän.



Ainakin yhteiskunnan rahoitusta on järkevämpää käyttää tuettujen työmahdollisuuksien kuin sanktiovirkailijoiden lisäämiseen. Sekä työttömiä että työnantajia hyödyttäisi enemmän, jos voisi saada pitempiä tukityöjaksoja edes pienemmälle joukolle kerrallaan kuin pyörittää jatkuvaa hakurumbaa kaikille. Voittoa tuottamattomia järjestöjä avustamalla saataisiin räätälöityjä tehtäviä myös vaikeammin sijoittuville. Palkkatukea voisi rahoittaa myös käyttämällä työttömyysturvaa aktiivirahana. Pienyrittäjätkin varmasti arvostavat enemmän tukea uuden työntekijän palkkaamiseen kuin satoja turhia hakemuksia. Työpaikat eivät lisäänny valtavilla hakemusmäärillä eikä sillä, että työttömät ajetaan entistä pahempaan taloudelliseen ahdinkoon.



Anna-Liisa Koponen



ammatinvalintapsykologi, eläkeläinen



Savonlinna