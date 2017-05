Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Olen jo monen viikon ajan seurannut lapsettomuuskeskustelua Helsingin Sanomissa. Täytän pian 31 vuotta. Useimmille ikäisilleni naisille on jo selvää, haluavatko he lapsia vai eivät. Minulle lasten saaminen on aina ollut epävarmaa. Prioriteetti­listani kärjessä on ollut valmistua opinnoista, nähdä maailmaa ja kehittyä työssäni.



Olen seurustellut kaksi vuotta. Nyt ensimmäistä kertaa koin äitienpäivän ahdistavana. Miksi vain nainen joutuu vastailemaan kysymyksiin lapsista? Päätyypä nainen mihin tahansa valintaan, lapsettomuus ei varmasti ole helpoin tie. Ikävintä on, etteivät kaikki lapsettomat ole tilanteessaan vapaa­ehtoisesti.



Naisia syytetään liikaa lapsettomuudesta. Onko kukaan kysynyt miehiltä, ovatko he valmiita isiksi? Avomieheni ei ole valmis isäksi, enkä tiedä, onko hän koskaan. Itse en ole varma, mutta haluaisin jättää asian toistaiseksi avoimeksi. Kaltai­siani naisia lienee useita.



Epätietoinen lapseton