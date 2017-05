Mielipide

Läheiseni on joutunut ly­hyen ajan sisällä kaksi kertaa tilanteeseen, jossa työsopimus on purettu koeajan viimeisenä mahdollisena päivänä. Molemmilla kerroilla hän on saanut sekä esimieheltään että muilta työyhteisön jäseniltä kiitosta osaamisestaan ja soveltuvuudestaan työyhteisöön.



Esimies on molemmilla kerroilla myös antanut ymmärtää, että työsuhde jatkuu, kun työntekijä on jo ennen koeajan päättymistä kysynyt asiasta. Työsopimuksen purku koeajan lopuksi on molemmilla kerroilla tullut työntekijälle täytenä yllätyksenä.



On selvää, että työsuhde saattaa loppua koeajan jälkeen. Työnantajalla on tähän oikeus. Hyvään johtamistaitoon kuuluisi kuitenkin, että työntekijälle ­ilmoitettaisiin jo aikaisemmin, että näin tapahtuu. Tiedon ei pitäisi tulla viimeisenä mahdollisena päivänä paperille kirjoitettuna vailla perusteita tai hyvin hatarin perustein.



Koska työntekijän on siihen asti annettu ymmärtää, että työsuhde jatkuu, hän ei ole hakenut muita työpaikkoja. Työn­antaja ei välttämättä voi sille ­mitään, että uusia työntekijöitä ei ole mahdollista palkata. Hän voi kuitenkin valita tavan, jolla tällaiset asiat hoidetaan.



Ei voi välttyä ajatukselta, että esimies käyttää hyväksi taitavaa ja hyvää työntekijää maksamalla koeajalta pientä, huomattavasti alle alan keskiansion mukaista palkkaa, vaikka työtehtävät ovat niin vaativia, että palkan pitäisi olla lähes kaksin­kertainen. Kun tulisi korkeamman palkanmaksun ja työ­suhteen vakinaistamisen aika, työntekijä saakin käteensä koeaikapurkupaperin.



Tämä on hyvin huonoa henkilöstöjohtamista ja yrityksen ­menestymisen kannalta pitkällä aikavälillä tuhoisaa. Onko tällainen nykyään hyväksyttävä tapa toimia?



