Muutin vuodenvaihteessa Vantaan Viertolaan hyvälle pientaloalueelle. Yllätyin, miten voimakas lentomelu asuinalueella voi olla.



Toistaiseksi en ole tehnyt ­desibelimittausta, mutta kor­villa mitattuna melu on niin ­kovaa, ettei terassilla kuule puhetta, kun koneet jyräävät noustessaan ja laskiessaan ­asuinalueen yli.



Usein esimerkiksi lauantai-iltaisin yhtenäistä melua on jopa useita tunteja.



Kova melu on epämiellyttävää ja häiritsevää, ja se vähentää ihmisten hyvinvointia. Tutkimusten mukaan melu on terveydelle haitallista, ja siten se ­aiheuttaa ihmisille ja yhteis­kunnalle ylimääräisiä kustannuksia.



Nyt kevättalvella koneitten reittejä ilmeisesti lentokenttätöiden vuoksi muutettiin, eikä lentomelu ole kovin paljon häirinnyt asumista.



Rauha ei kestänyt kuitenkaan kauan, sillä liikennettä on jälleen ohjattu enemmän Tikkurilan ja Viertolan yli.



Pohjoissuunnassa asuvilta ihmisiltä kyselin talven aikana, oliko liikenne ohjattu niin, että se aiheutti haitallista melua joillakin toisilla asuinalueilla.



Vastausten mukaan niin ei ­ollut tapahtunut. Onko siis Helsinki-Vantaan lentoliikenteelle löydettävissä sellaiset käytävät, joista on vähemmän haittaa kuin aiemmista nousu- ja laskusuunnista, vai mitä asumista häiritsevän lentomelun vähentämiseksi aiotaan tehdä?



Riitta Vainio



Viertola, Vantaa