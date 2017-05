Mielipide

Elokuun alusta opintotuen asumislisän maksaminen päättyy, ja opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Asunnossa asuvat muodostavat ruokakunnan, jolle myönnetään yksi asumistuki ruokakunnan jäsenten tulojen perusteella.



Poikkeuksia Kelan omien ehtojen mukaan kuitenkin on: kun asukeilla on kullakin omat vuokrasopimuksensa eivätkä he ole vastuussa toistensa vuokranmaksuista, muodostavat he kukin oman ruokakuntansa ja ovat täten oikeutettuja omiin asumistukiinsa muiden asujien tulojen vaikuttamatta tuen suuruuteen.



Sitten mielenkiintoinen osuus. Samassa asunnossa asuva mies ja nainen kuitenkin katsotaan Kelassa automaattisesti avopariksi ja samaan ruokakuntaan kuuluviksi, erillisistä vuokrasopimuksista huolimatta.



Kysyin Kelasta, mitä dokumentteja he tarvitsevat ”kämppis-suhteen” todistamiseksi. Vastaus oli, että mikään dokumentti ei kelpaa vaan eri sukupuolisten asunnon jakajien katsotaan kuuluvan samaan ruokakuntaan.



Välitön uusi yhteydenottoni Kelaan antoi erilaisen vastauksen: erillisillä vuokrasopimuksilla, samassa asunnossa asuvien, eri sukupuolta olevien on toimitettava jonkinlainen selvitys siitä, että he eivät ole avoliitossa. Tämän selvityksen perusteella jokainen hakemus käsitellään omana tapauksenaan, työvuorossa olevan virkailijan harkintaan ja päätäntävaltaan perustuen.



Mikä sitten katsotaan riittäväksi selvitykseksi? Onko virkailijoille toimittava nauhoite riidasta, josta käy ilmi että asunnon jakajat eivät ole parisuhteessa? Tai kuvattava oman huoneen ovessa riippuva turvalukko? Valokuvat erillisistä sängyistä tai vaikka video omasta aktista samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa?



Kelan virkailija ei osannut tähän vastata. Edistyneempiä kuulustelutekniikoita käyttämällä sain puristettua virkailijalta viimein vastauksen: ”Yleispätevää sääntöä ei ole. Lähetä vaikka pohjapiirros asunnosta.”



Mitä jos pohjapiirros ei käsittelevän virkailijan mielestä riitäkään? Miten voi olla, että päätöksenteko elintärkeässä asiassa on näin mielivaltaisella pohjalla, eikä sillä ole yhtenäistä säännöstöä?



Sääliksi käy Kelan työntekijöitä, jotka elokuun ensimmäisenä päivänä alkavat selvittää tätä omaa sotkuaan.



Kerkko Rasilainen



opiskelija, Espoo