Erinäiset syyt olla tekemättä lapsia ovat olleet viime aikoina tapetilla. Haluaisin tuoda esille toisenlaisen näkökulman, joka harvemmin saa huomiota julkisessa keskustelussa.



Olen 24-vuotias naisyrittäjä ja olen aina tiennyt, etten halua lapsia. Lastentekokysymys on minullekin esitetty aika ajoin. Niihin vastaan suoraan, etten halua lapsia. Keskustelukumppaneiden vastaukset ovat poikkeuksetta samanhenkisiä: ”kunhan tuosta vanhenet”, ”olet niin nuori”, ”kun oikea kumppani osuu kohdalle”, ja niin edelleen.



Tähän puolestani vastaan, että todennäköisyys sille, että tulen haluamaan lapsia, on tismalleen sama kuin homoseksuaalista yhtäkkiä kolmikymppisenä kuoriutuisi hetero. Reaktioista päätellen tätä ajatusta on monen vaikea käsittää.



Koen syvästi, että äitiys ei kuulu minulle. Menneisyydestäni tuskin löytyy vastausta tälle: minulla oli hyvä lapsuus, ja olen tehnyt nuoruudessani useita töitä, joissa olen ollut läheisissä tekemisissä lasten kanssa, päiväkodissa ja au pairina. Lapset kuuluvat olennaisesti myös nykyiseen työhöni yrittäjänä.



Jo teinistä asti olen pohtinut suhdettani äitiyteen. Minulta kertakaikkisesti puuttuu äidillinen hoivavietti ja ”äitigeeni”. Lapsenakaan en välittänyt vauvanukeista tai perheleikeistä. Ajatus itsestäni äitinä tuntuu vatsanpohjassani asti väärältä.



Mutta kuka huolehtii minusta vanhuksena? Jos vanhana akkana ympärilläni ei ole rakkaita ystäviä ja sisaruksieni perheitä, sitten olen kyllä asiani sössinyt niin, että sietääkin olla yksin. Perhe syntyy rakkaudesta, ei kohdusta.



Haluan korostaa, että minulla ei ole pienintäkään vihamielisyyttä lapsia, äitejä, isiä tai lapsiperheitä kohtaan.



Jokaisella tulisi olla sen verran itsekkyyttä, että luo itselleen merkityksellisen elämän. Rakennan elämää, joka tuntuu oikealta juuri itselleni. Toivon, että yhteiskunta näkee arvoni myös ilman lapsia: yrittäjänä, kuuliaisena kansalaisena ja onnellisena ihmisenä.



Onnellisesti lapseton