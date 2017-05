Mielipide

Viime ja kuluvana vuonna tehdyt so­siaaliturvan leikkaukset alkavat realisoitua pitkäaikaissairaiden ja järjestöjen arjessa. Munuais- ja maksaliittoon on tullut kiihtyvällä tahdilla yh­teydenottoja henkilöiltä ja perheiltä, joiden rahat ovat loppuneet eivätkä omat voimat enää riitä.



Järjestöiltä haetaan apua, joka yhteiskunnan tulisi tarjota. Lääkekorvausten alkuomavastuu, matkakorvausten omavastuuosuuksien korotukset ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismäärän roima nostaminen kohtelevat kovalla kädellä pitkäaikaissairaita.



Yksilö on jäänyt yhteiskunnallisten säästöjen jalkoihin. Pikainen laskutoimitus saa pohtimaan viivan alle jäävän summan määrää ja etumerkkiä. Korjaavat toimenpiteet ovat kalliita ja jopa mahdottomia. Kustannukset kertautuvat, koska vaikeudet eivät rajoitu vain sairastuneeseen vaan toimeen­tulo-ongelmat koskettavat koko hänen perhettään.



Muutokset ovat asettaneet erityisesti pitkäaikaissairaat mahdottoman tilanteen eteen. Alkuvuoteen kasautuvat omavastuuosuudet vaarantavat taloudellisen toimeentulon ja välillisesti uhkaavat vakavasti terveyttä ja jaksamista.



Pienituloisen pitäisi löytää maksuihin jostain usean kuukauden käytettävissä olevia tuloja vastaava rahamäärä: matkakorvausten vuotuinen omavastuu 300 euroa, lääkekorvausten alkuomavastuu 50 euroa ja vuosiomavastuu 605,13 euroa, terveydenhuollon maksukatto 691 euroa, lisäksi käytössä voi olla ei-korvattavia reseptilääkkeitä.



Liiton tekemissä kyselyissä ja liittoon tulleissa yhteydenotoissa sairastuneet ja hoitohenkilökunta ovat tuoneet esille ratkaisukeinoja, joilla ihmiset ovat yrittäneet selvitä vaikeasta tilanteesta.



Lääkärin määräämiä lääk­keitä ei ole ostettu, elintärkeitä hoitoja on jätetty väliin, sairauden hoitoon tarvittavaa ruokavaliota ei ole noudatettu, ja maksuihin on otettu pika­vippejä. Ihmisten on pitänyt päättää, ostaako ruokaa vai lääkkeitä.



Munuais- ja maksaliitossa olemme ponnistelleet ehkäistäksemme epäkohtia ennalta.



Olemme monien muiden tahojen ohella tuoneet esille jo lakeja valmisteltaessa huolemme leikkausten vääjäämättömistä seurauksista sairastuneille. Viesti ei ole mennyt riittävän hyvin perille.



Viimeistään nyt on aika ryhtyä tekemään päätöksiä, joita edeltää pitkäaikaissairaille aiheutuvien vaikutusten huolellinen arviointi.



Lisäksi on löydettävä ratkaisuja nykytilanteeseen. Meneillään olevassa sote-uudistuksessa ja asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudistuksessa on syytä kuunnella järjestöjä, jotka välittävät päätöksentekoon ihmisen äänen.



Maria Ruuskanen



edunvalvonnan ja sosiaaliturvan asiantuntija



Sari Högström



toiminnanjohtaja



Munuais- ja maksaliitto