Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Julkisuudessa on ollut lukuisia kärjistyksiä hallituksen aktiivisen työnhaun velvoitteista. Keskustelu on kääntynyt lähinnä työhakemusten määrälliseen velvoitteeseen – yhteen työhakemukseen viikossa –, vaikka toimenpiteitä ja itse esityksiäkin on lähtenyt liikkeelle useampia.



On nurinkurista, kuinka tämä yksi esitys on ensisijaisesti nähty uhkana. Väistämättäkin kummastuttaa, onko keskustelusta unohtunut se, että työnhakijalla on nykyisinkin velvollisuus hakea aktiivisesti työtä ja raportoida työnhausta. Työtarjouksesta kieltäytymisestä tai työllistymissuunnitelman laiminlyönnistä voi nykyäänkin tulla vastaavan mittaisia tai jopa pidempiä karensseja.



Työpaikan hakemista ei uudessa esityksessä edellytettäisi sellaisilta viikoilta, jolloin työnhakija on ollut osa-aikatyössä, osallistunut työllistämistä edistäviin palveluihin tai ollut sairaana.



Keskustelusta on tyystin päässyt unohtumaan lukuisia myönteisiä seikkoja. Työttömyysturvalakiin esimerkiksi esitetään muutoksia, joilla työttömiä kannustettaisiin yritystoiminnan aloittamiseen. Yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei arvioitaisi neljän kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta lukien, vaan työnhakija saisi mainitulta ajalta työttömyysetuutta yritystoiminnan estämättä.



Tämä on kiistatta hieno ele, etenkin peilattuna siihen, että joka viides 18–24-vuotias suomalainen miettii yrittäjyyttä vaihtoehtona itselleen lähitulevaisuudessa. Tämä esitys on erityisen arvokas, kun otamme huomioon, että uudet työpaikat syntyvät lähinnä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.



Me totta tosiaan tarvitsemme näitä toimenpiteitä, niin ikäviltä kun ne joistakuista tuntuvatkin. Tarvitsisimme selvästi asenteenmuutosta, jossa näemme uudet muutokset ensisijaisesti mahdollisuuksina.



Tarvitsemme entistä useamman suomalaisen töihin: nykyinen talouskasvu ei riitä poistamaan julkisen talouden alijäämää tai nostamaan työllisyysastetta tavoitellulle 72 prosentin tasolle. Siksi enää ei riitä asioiden tekeminen niin kuin aina on tehty.



Jenny Thuneberg



Helsinki