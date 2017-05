Mielipide

Pelon ja vastakkainasettelun lietsonta voi lisätä äärijärjestöjen kannatusta

Tiistaina herättiin taas surullisiin uutisiin. Man­chesterin tapahtumat jättävät lähtemättömän tahran historiaan iskuna ihmisyyttä ja ennen kaikkea elämää itseään vastaan. Tämä repii entisestään ihmisiä eri lokeroihin. Pelkoa ja vihaa lietsotaan, eikä vastakkainasettelulta voida välttyä. Ihminen nousee ihmistä vastaan.



Tragedioiden näyttämöinä ovat viimeksi toimineet Lontoo, Pietari, Tukholma ja nyt Man­chester. Iskut tulee tuomita perusteellisesti. Radikalisoituneet yksilöt on saatava vastuuseen. Ongelmaa ei pidä peitellä.



Uskonnollista radikalismia on myös suomalaisessa yhteiskunnassa. Ilmiöön vaikuttavat monet tekijät. Uskonnon poliittinen ja fundamentaalinen tulkinta ovat yksi syy iskuille.



Ideologiaan nojautuvan toiminnan ehkäisy on äärimmäisen vaikeaa. Radikalisoitumista tapahtuu usein uskonnollisten yhteisöjen ulkopuolella, joten sisäisten piirien itsenäinen kontrolli on myös rajoittunutta. Lisäksi uskonnon huono tunteminen altistaa äärijärjestöjen ­tehokkaalle propagandalle.



Radikalisoitumisen taustalla on myös valtava kirjo muita ­tekijöitä, jotka liittyvät yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Osa radikalisoituneista on syrjäytyneitä, turhautuneita nuoria. Kuinka voimme ehkäistä eri­arvoisuutta? Miten pystymme tehokkaasti kotouttamaan ihmisiä lingvistisesti ja etnisesti ­homogeeniseen maahan? Mistä löytäisimme keinot lisätä yhtenäisyyttä? Haaste on valtava.



Kuinka voimme yhteiskuntana toimia uhkia vastaan niin, ­että emme esimerkiksi rajoita syyttömien ja tavallisten kansalaisten uskonnonvapautta? Kokonaisen uskontokunnan demonisointi tai islamin kitkemisestä puhuminen on vain lisäämässä äärijärjestöjen sanomaa: ”Muslimit, teillä ei ole kotia lännessä.”



Itse isku oli järkyttävintä. Toiseksi murheellisinta oli katsoa ihmisten reak­tioita. Osa ihmi­sistä ilakoi. Mielestäni on sairasta tuntea mielihyvää ihmisuhreja vaatineen tragedian vuoksi vain saadakseen jonkinnäköistä oikeutusta omille asenteille ja arvomaailmalle. Väkivaltaa rakastavat järjestöt janoavat juuri tätä. He haluavat meidän tappelevan keskenään. He haluavat, että yhteiskuntamme sisälle syntyvät ”me” ja ”he”.



Väkivallantekijät etsivät uusia rekrytoitavia juuri vihaisista, syrjäytyneistä ja laiminlyödyistä yksilöistä. He antavat meidän tehdä pohjatyön. Ilman asenteiden muutosta olemme matkalla tappioon. Olemme antamassa pahuudelle voiton avaimet.



Tällaisten hirmutekojen edessä meidän pitäisi olla yhtenäisiä ja tuomita tekijät, jotka sen ansaitsevat. Ei asettua toisiamme vastaan. Viha luo lisää vihaa.



Viranomaisten riittävät resurssit, yhteiskunnan sisäinen dialogi ja eriarvoisuuden ­vähentäminen auttavat ennaltaehkäisemään tulevia iskuja.



Ekim Özdemir



kriisinhallintaveteraani



tuleva kaupunginvaltuutettu (vihr)



Espoo