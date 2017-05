Mielipide

Lohduton kansallistaiteemme on aikansa elänyt – Sibeliuksen ja Gallen-Gallelan teoksista ei löydy hyvää oloa

Onko suomalainen kulttuuri oikeastaan aika nuorta ja koostumukseltaan ohutta, jos sitä vertaa vaikka ranskalaisuuden valtavaan perintöön? Jos ja kun aika monet haluavat sulkea pois ruotsalaisuuden maamme pidemmästä henkisestä taidevarannosta, niin jäljelle jäävä osuus voi olla aika lailla vähäistä tai sitten sopia huonosti nykyiseen kulttuurinnälkään.



Särkyvä hauraus sopii määritelmänä hyvin niihinkin suomalaisuuden virtauksiin, joita usein pidetään tärkeimpinä ja olennaisimpina. Jean Sibeliuksen ja Alvar Aallon taiteesta voi olla hankalaa löytää leveän leppoista ”makeaksi kypsyneisyyttä”, jota pursuaa suurin piirtein joka tuutista vaikkapa Italiassa. Iloista itsevarmuutta, joka nostaa mielialaa ja josta monet ulkomaalaisetkin haluavat päästä nauttimaan.



Nämä korkeat herrat olivat myös lievästi sanoen avantgardistisia tuotoksissaan, enkä usko kovin monen Pihtiputaan mummon keräävän säveltäjämestarin koottuja teoksia talvi-iltojensa ratoksi.



Löytyykö Akseli Gallen-Kallelan raivoisista maalauksista todellista hyvää oloa? Kuinka moni kansalainen on lukenut ja ymmärtänyt kirjasarjan Suomen kansan vanhat runot?



Ehkä maamme kansanperinne ja kulttuuri pysyvät liiaksi yllä valtion tuella. Suomalaisuus ei ole todella sisäistänyt sitä kulttuuria, jonka eliitti sen päälle on yrittänyt iskostaa. Vastaavasti sisäistäminen on saattanut mennä liian pitkälle, jolloin sen käsittely on muuttunut mahdottomaksi.



Toivon koko kansan lävistävää taidetta, jossa ei enää näkyisi mitenkään surullinen, jostain kaukaisuudesta ammentava sielunmaisema kaikkine komplikaatioineen. Traagisella autenttisuudella on maailmassa oma tärkeä paikkansa, mutta tuskin jatkuvana elämänasenteena.



Otto Tiusanen



valtiotieteiden maisteri



Helsinki