Mielipide

Alkoholin liikakäyttö on paljon vakavampi uhka kuin tupakanpoltto – silti vain tupakoitsijat ovat ajojahdin ko

Viime aikoina on keskusteltu paljon kansalaisten suhtautumisesta sekä tupakkaan että alkoholiin. Lainsäädännöllä halutaan rajoittaa tupakanpolttoa mahdollisimman paljon ja toisaalta helpottaa alkoholin jakelua janoisille kansalaisille.



Tupakanpoltto on tietenkin sekä epäterveellinen että häiritsevä tapa hankkia itselleen nautintoa. Alkoholin nauttimista pidetään sen sijaan yhä enemmän luonnollisena tapana tehdä kaikista mahdollisista tilaisuuksista vähän juhlallisempia.



En polta itse, mutta saatan joskus nauttia lasillisen viiniä. Minun on silti vaikea ymmärtää, minkä takia tupakoitsijat ovat melkein ajojahdin kohteina, kun taas alkoholin liikakäyttöä ei nähtävästi tulisi estää.



Olen toiminut vuosikymmeniä oikeuslaitoksessa. Sekä siellä että normaalissa ympäristössä olen joutunut tekemään havaintoja siitä, mitä toisaalta tupakanpoltto ja toisaalta alkoholinkäyttö saattavat aiheuttaa. Kerron muutaman esimerkin.



Rikospuolella en ole kuullut, että ketään olisi pahoinpidelty tai jopa tapettu siksi, että syytetty olisi polttanut tupakkaa. Mutta tilastot osoittavat, että alkoholilla on hyvin usein osuutta tekoon. Oma vahva käsitykseni on, että alkoholin liikakäyttö on liittynyt useimpiin väkivaltarikoksiin maassamme.



Minulla ei liioin ole havaintoja siitä, että liikenteessä olisi sattunut onnettomuuksia ja aiheutettu jopa kuolonuhreja siksi, että kuljettaja oli polttanut tupakkaa. Mutta kaikkihan me tiedämme, mitä pienikin määrä alkoholia aiheuttaa liikenteessä.



Riitapuolella en ole pystynyt tekemään havaintoja siitä, että perhe olisi hajonnut siksi, että perheenjäsen on tupakoitsija. Sen sijaan on ollut sydäntä särkevää seurata, miten pienet ja isommatkin lapset ovat saaneet kärsiä jommankumman vanhemman alkoholin liikakäytöstä.



En ole kuullut, että kukaan olisi harrastanut kohtalokasta tai vastenmielistä seksiä tai joutunut raiskatuksi sen takia, että osapuolet olivat polttaneet liian monta savuketta. Mutta tiedämme kaikki, miten alkoholi saattaa liittyä tämänkaltaisiin ikäviin kokemuksiin.



Ja lopuksi ulkomaanmatkoillani olen toistuvasti joutunut seuraamaan suomea puhuvia päihtyneitä henkilöitä. Uutena ryhmänä olen löytänyt vanhemmat suomalaiset rouvat, jotka nousuhumalan rohkaisemina käyttäytyvät usein todella häiritsevästi. Ja heitä on paljon. Toisaalta, en ole koskaan joutunut tuntemaan häpeää siitä, että suomalainen sytyttää savukkeen. Luetteloa voisi täydentää vielä paljonkin.



Mitä hallitus ja eduskunta aikovat tehdä? Pitäisikö tupakanpolttoa rajoittaa vielä ankarammin mutta lisätä alkoholin saatavuutta niin, että kaikki pystyvät hankkimaan sitä milloin tahansa ja mistä tahansa?



Mielestäni alkoholin liikakäyttö on kyllä hyvin paljon vakavampi uhka kansallemme kuin tupakanpoltto. Asiantuntijat ovat esittäneet vahvoja todisteita molempien haitoista. Tupakan osalta heitä on kuunneltu, mutta alkoholin liikakäytön haitoista heidän lausuntonsa ja varoituksensa jäävät vaille riittävää huomiota. Miksi alkoholin asema suomalaisessa yhteiskunnassa on niin uskomattoman vahva?



Margita Wilkman



eläkkeellä oleva käräjätuomari, Tammisaari