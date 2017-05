Mielipide

Pian on keskityttävä potilaiden houkuttelemiseen – miten käy laadun?

Valinnanvapauslainsäädännön edetessä on aika miettiä, kenellä on riittävä osaaminen lääketieteellisesti oikean hoidon valintaan. Siitähän meidän pitäisi puhua – lääketieteellisesti laadukkaasta hoidosta. Muuten valinnanvapaudessa ei ole mitään mieltä.



Pystyykö potilas itse päättämään vai perustuuko valinta toisarvoisiin asioihin? Muodostuuko sairausloman pituudesta yksi valintakriteeri? Miellyttääkö potilasta kahviautomaatin väri, entä muu sisustus?



Jatkuvien säästötavoitteiden paineessa kunnallinen puoli on jäänyt jälkeen yksityisestä ainakin näissä hoitopaikan tois­arvoisissa asioissa. Mutta myös hoidollinen ideologia on erilainen. Silti nämä kaksi erilaista toimijaa pitäisi panna samalle viivalle kilpailemaan keskenään.



Kunnallinen sairaanhoito on vuosia rationalisoinut hoito­käytäntöjään tutkimusnäyttöön perustuen. Kaikista turhista hoidoista on pyritty pääsemään eroon. Yksityispuolella taas ­jokainen turha toimenpide tuo rahaa työntekijöille sekä osakkeenomistajille. Sen vuoksi ­yksityispuolella potilasta onkin alettu kutsua asiakkaaksi.



Asiakkaalla on potentiaalisia haluja ja tarpeita, joita hänelle voidaan markkinoida ja myydä. Yksityinen hoitolaitos toteuttaa mielellään näitä toiveita. Asiakashan on aina oikeassa, eikä asiakkaan mieltä saa pahoittaa.



Kunnan yksiköissä hoito­tapahtuma on tiimityötä. Tiimin jäsenet kontrolloivat esimiehen johdolla potilaan hoidon onnistumista. Tämä varmistaa työn laadun sekä hoitomenetelmien oikeellisuuden.



Yksityispuolella lääkäri toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana ilman työyhteisön välitöntä tukea tai kontrollia. Vaarana on, että hoitolinjojen valintaan pääsevät vaikuttamaan myös taloudelliset syyt.



Mitä enemmän toiminta siirtyy yksityispuolelle, sitä enemmän myös sairaaloiden henkilökunta pakenee sinne. Molemmat yhtiöt, kunnallinen ja ­yksityinen, taistelevat samoista osaajista, joiden määrä ei ­lisäänny. Harva haluaa viettää öitään sairaalan päivystyksessä – moni valitseekin helpomman ja usein rahakkaamman paikan yksityispuolelta. Kunnallisia tiloja jää käyttämättä.



Raskaimpiin työpisteisiin on yhä vaikeampi saada henkilökuntaa. Koulutus ja tutkimus kärsivät. Toistaiseksi tiedollinen osaaminen on keskittynyt yli­opistosairaaloiden johtamille kuntayhtymille, mutta valinnanvapauden jälkeen tilanne muuttuu. Sairaanhoidon kenttä pirstaloituu. Kilpailu kiristyy, mutta tavoitteena ei ole hoidon laadun parantaminen vaan raha.



Kuka on enää tämän jälkeen kiinnostunut lääketieteen etiikkaan ja tutkimusnäyttöön perustuvasta hoidosta? Kaikkien on keskityttävä potilaiden houkuttelemiseen.



Siirrymme laadukkaasta hoidosta rahan valtaan. Raha kulkee potilaan mukana, ja koko prosessia pyörittävät markkinavoimat.



Martti Hirn



sairaalalääkäri ja yksityislääkäri



Kemiönsaari