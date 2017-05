Mielipide

Junaan jääneillä löytötavaroilla tehdään armotonta bisnestä

VR:n lähiliikenteen asiakas huomasi Malmilla junasta poistuessaan, että yksi tavaroista oli jäänyt junaan. Juna meni eikä huuto auttanut. Mikä neuvoksi?



Koska asemahenkilöstöä ei VR:llä enää ole, junaan ei saa asemalta yhteyttä. Ei saa myöskään netistä. Jos saisi, kyseiselle junailijalle voisi ilmoittaa, että asiakas odottaa Malmin asemalla, kun K-juna palaa kohti Helsinkiä. Nyt ei voinut.



VR ohjaa nettisivuillaan asiakkaan Suomen Löytötavarapalveluun, joka on yksityinen osakeyhtiö. Puhelu yhtiön palveluun maksaa 2–3,5 euroa minuutilta. Kun puhelu on kestänyt jo minuutteja, käy ilmi, etteivät he voi tässä asiassa palvella, koska ”tavara ei ole vielä tullut heille”. Ei kai se ole tullut, koska se jäi junaan vasta puoli tuntia aiemmin, kuten asiakas heti alkuun ilmoitti.



Asiakas saa selville toiselta junailijalta, että he vievät löytötavarat vuoronsa päätyttyä Helsingin päärautatieaseman ”boxiin”. Voisiko asiakas käydä hakemassa tavaransa sieltä heti? Ei voi, koska boxista sen noutaa tämä kaupallinen löytötavarayritys – muutaman päivän kuluttua.



Tavaran omistaja on näin toistaiseksi menettänyt hallintaoikeuden junaan unohtamaansa tavaraan, vaikka on heti ryhtynyt toimiin sen takaisin saamiseksi.



Löytötavarailmoituksen tekeminen (esimerkiksi nettilomakkeella) maksaa viisi euroa, säilytyksestä peritään erikseen, ja luovutuskin maksaa, jos hakee tavaran firman toimistosta. Lähettämisestä peritään tietenkin oma maksunsa.



Mutta mikä neuvoksi, jos unohtunut tavara olisi ollut passi, lompakko, silmälasit tai matkaliput? VR:n junailija kertoi, että näitäkin on penkeiltä löytynyt. Kyllä niistä voisi vähän maksaakin, mutta päivien päästä passista ja matkalipuista on kovin vähän hyötyä, jos matkan piti jo alkaa.



VR on siirtänyt ilmeisen kannattamattoman löytötavarapalvelunsa yksityiselle yritykselle, joka on tehnyt siitä kannattavaa liiketoimintaa säännöllisine löytötavaroiden huutokauppoineen. VR on näin toimiessaan unohtanut asiakaspalvelun. Siinä on selvä parantamisen paikka.



Jaakko Kyläsalo



toimittaja, Helsinki