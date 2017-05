Mielipide

Alkoholilain uudistus on ristiriidassa YK:n päätöslauselman kanssa

Suomessa on käyty vilkasta keskustelua alkoholilain uudistuksen vaikutuksista. Uudistus toisi väkevät oluet, lonkerot ja limuviinat ruokakauppoihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat ovat huolissaan lain uudistuksen seurauksista, sillä alkoholin­kulutuksen oletetaan kääntyvän taas nousuun, mikä johtaa alkoholin aiheuttamien sairauksien ja kuolemien lisääntymiseen.



Käsitys alkoholisairauksien yleistymisestä perustuu kokemuksiin vuonna 2004 toteu­tetun alkoholin hinnanlaskun vaikutuksista.



Suomi allekirjoitti YK:n yleiskokouksessa syyskuussa 2011 päätöslauselman kroonisten tarttumattomien sairauksien ehkäisystä. Erääksi keinoksi linjattiin ”haitallisen” alkoholinkäytön vähentäminen. Kaikkien jäsenmaiden hyväksymä päätöslauselma ei Suomessa saanut ansaitsemaansa huomiota, eikä sitä mainita hallitusohjelmassa.



Alkoholilain uudistus ei ole linjassa YK:n päätöslauselman kanssa. Lääkäriseura Duode­cimin järjestämä konsensuslausuma (28.4.) ilmaisi 150 asiantuntijan huolen Suomessa harjoitettavasta sosiaali- ja terveyspolitiikasta liittyen alkoholilain uudistukseen. Politiikan tavoite on edistää väestön terveyttä, ei heikentää sitä.



Kansanedustajien äänestyskäyttäytyminen ei ole niinkään ”omantunnon” asia, kuten on esitetty. Kyse on myös siitä, miten linjakasta ja rationaalista terveyspolitiikkaa Suomessa toteutetaan.



Matti Uusitupa



professori emeritus



Helsinki