Mielipide

Puhelimet pois liikenteestä

Tutkimusten mukaan puhelimen käyttö autoa ajet­taessa on yhtä vaarallista kuin alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen. Suuri osa autoilijoista kuitenkin käyttää puhelinta ajon aikana.



Puhelimen käyttökielto on jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi. Seurauksena on liikenteeseen keskittymätöntä ajoa ja vaara­tilanteiden aiheuttamista. Poliisi ei resurssipulan takia pysty tai halua puuttua tilanteeseen. Asennemuutosta ei varmasti ­autoilijoilta voi nyky­oloissa odottaa.



Rikesakko ei ohjaa pois ei-toivotusta käytöksestä.



Eduskunnan pitäisi ryhtyä toimiin lakien muuttamiseksi. Tuntuva sakko ja ajokielto ­olisivat sopivia rangaistuksia. Useissa Euroopan maissa puhelin ­pysyy taskussa ajettaessa juuri ankarien rangaistusten ­takia.



On käsittämätöntä, että Suomessa sallitaan liikenteen jatkuva vaarantaminen eikä asiaan puututa lainsäädännöllä.



Markku Poutanen



Helsinki