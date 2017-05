Mielipide

Miksi neuvolapalveluiden siirrossa ei kuunneltu asukkaita?

Neuvolan palveluita tarvitsevat kaikki lapsiperheet. Etenkin ensimmäisenä vuonna neuvolakäyntejä tulee paljon, ja silloin neuvolaan on tärkeää päästä helposti mahdollisimman lähellä kotia.



Helsingissä on päätetty keskittää perheiden palveluita perhekeskuksiin. Tämä mahdollistaa hyvän yhteistyön esimerkiksi neuvolan, perheneuvolan ja lastensuojelun työntekijöiden kesken ja on sinällään erittäin hyvä muutos, joka auttaa erityisesti paljon tukevia tarvitsevia. Aukioloajat pitenevät ja hoitoa saa nopeammin.



Kuitenkin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt, että sosiaali- ja terveysviraston on selvitettävä, miten alle yksivuotiaiden neuvolatarkastukset pystytään järjestämään lähipalveluina.



Hiljattain sosiaali- ja terveyslautakunnalle kerrottiin, että Kontulasta, Kivikosta ja Myllypurosta ollaan siirtämässä kaikki neuvolapalvelut Itäkeskukseen. Tämä tarkoittaisi etenkin Kivikon vanhemmille hankalaa ja työlästä matkaa neuvolaan. Tämä ei saa vähentää neuvolakäyntejä. Onkin välttämätöntä, että toimintamallissa kaikkiin pois jääneisiin otetaan yhteyttä ja tehdään tarvittaessa kotikäynti.



Neuvolapalveluiden siirtoa on viimeistelty ilman, että lautakunta on ollut siitä tietoinen. Tämä ei ole hyvä eikä demokraattinen menettely. Myös asukkaiden kuuleminen neuvolapalveluiden siirrosta olisi tärkeää.



Mahdollisuus neuvolakäynteihin tulee tarjota lähempänä kotia niille vauvaperheille, joille Itäkeskus on hankalan matkan päässä. Yksi keino tähän ovat etäpisteet. Perheiden pääsyä neuvolatarkastuksiin voidaan helpottaa myös kotikäyntejä lisäämällä.



Koska kyse on pilotista, näiden keinojen toimivuutta pitää arvioida yhdessä asukkaiden kanssa. Kun tulevaisuudessa suunnitellaan perhekeskuksia, lähineuvolapalvelujen säilyttäminen on otettava vakavasti.



Laura Nordström



sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen (vihr)



Anna Vuorjoki



sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen (vas), Helsinki