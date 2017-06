Mielipide

Maksan lapseni osa-aikaisesta hoidosta suhteessa runsaasti enemmän kuin kokoaikaisesta hoidosta – uudistus vai

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista tuli voimaan maaliskuun alussa, jolloin päivähoitolaskutus muuttui tuntiperusteiseksi. Uuden tuntiperusteisen päivähoitolaskutuksen perusteina olivat ilmeisesti joustavuuden lisääntyminen sekä ajatus siitä, että vanhemmat pitäisivät lapsiaan hoidossa vain tarvittavan ajan, koska he myös maksaisivat vain käytetystä ajasta.



Uuteen lakiin kirjattiin, että enintään 20 viikkotunnin hoito-oikeudella olevien sekä kokopäiväistä hoitoa eli vähintään 35 tuntia viikossa tarvitsevien maksut eivät nouse. Tämä oli erittäin hyvä päätös. Erikoista on kuitenkin se, että kunnille annettiin samalla vapaat kädet päättää osa-aikaisten eli 21–34 tuntia viikossa – käytännössä kolme tai neljä päivää viikossa – hoidossa olevien lasten maksuista.



Omassa kunnassani oikeus on otettu käyttöön, ja kolme päivää viikossa (8h/pvä) hoidossa olevan lapseni hoitomaksu nousi runsaasti: 179 eurosta 203 euroon. Aiemmin hinta kolmen päivän hoidosta oli 60 prosenttia korkeimmasta maksusta, mutta nyt maksu on 70 prosenttia.



Maksan siis osa-aikaisesta hoidosta suhteessa runsaasti enemmän kuin kokopäivähoidosta. Tämä ei todellakaan kannusta osa-aikaiseen työntekoon, joka kuitenkin usein olisi kaikkien osapuolten kannalta paras ratkaisu pikkulapsivaiheessa.



Kunnat ovat muotoilleet uudet tuntiperusteiset taksansa hyvin eri tavoin, ja eri kunnissa asuvat ovatkin todella eriarvoisessa asemassa toisiinsa nähden. Olisi mielenkiintoista kuulla lain laatijoilta, oliko todella tarkoitus, että kunnat voivat näin nostaa osa-aikaisten maksuja, kun korkeinta ja matalinta ei voi nostaa. Vai oliko tämä vahinko – luultiinko, että kunnat pitävät maksut suhteessa samoina kaikilla kuten ennenkin?



Perhevapaiden uudistamista, työn ja perheen yhteensovittamista sekä äitien töihin saamista pohditaan nyt paljon. Valitettavasti tehdyt päätökset ovat jälleen kerran ristiriidassa suunnitelmien kanssa ja vain hankaloittavat asioita.



Krista Laitio



psykologi, lastenpsykoterapeutti



Järvenpää