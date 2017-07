Mielipide

Kansalaispalkka lisäisi turvallisuudentunnetta ja tekisi työnteosta aina kannattavaa

Jos eläisimme apinoiden tapaan viidakon keskellä puissa kiipeillen ja hedelmiä popsien, voisimme nukahtaa illalla taivasalla emmekä tarvitsisi rahaa mihinkään.



Kotimaassamme Suomessa ruoka ei kuitenkaan kasva kaduilla ja talvisin on kylmä. Tarvitsemme siis sosiaaliturvajärjestelmän, jotta kaikki saavat vähintään ruokaa ja katon päänsä päälle.



Nykyinen järjestelmä ei kuitenkaan toimi kattavasti, ja ihmisiä on hyvin monenlaisissa tilanteissa. Emme voi enää selkeästi lokeroida ihmisiä työssä käyviin, työttömiin, eläkeläisiin, opiskelijoihin, yrittäjiin, sairaisiin ja kuntoutujiin. Uutisista ja mielipidekirjoituksista saamme jatkuvasti kuulla ja lukea ihmisten hankalista tilanteista, jotka ratkeaisivat taloudellisesti kansalaispalkan myötä.



Nyt tilanteissa, joissa omaa syyperusteisen sosiaaliturvan lokeroa ei löydy, ihminen saattaa jäädä ilman taloudellisia tukia. Tällöin kenties ainoaksi tueksi jäävät ystävät ja sukulaiset.



Tärkein seikka kansalaispalkassa olisi se, että se olisi sama veroton summa, joka maksettaisiin aina ja kaikille Suomessa asuville Suomen kansalaisille samaan aikaan kuukaudesta. Työn vastaanottaminen ja tekeminen olisi siis henkilölle aina kannattavaa, sillä se ei vähentäisi kansalaispalkan suuruutta missään tapauksessa. Myös yksityishenkilö uskaltaisi todennäköisemmin kokeilla yrittämistä, jos hänellä olisi kansalaispalkka turvanaan.



Verotusteknisesti voitaisiin säätää, että valtion budjetti pysyisi tasapainossa ja että hyvätuloisten nettotulot eivät vähenisi liikaa. Jos henkilö tienaa esimerkiksi 4 000 euroa kuukaudessa ja on aiemmin maksanut palkastaan 25 prosenttia veroja, hänelle on jäänyt nettotuloja 3 000 euroa. Uudessa mallissa henkilö maksaisi veroja 50 prosenttia palkastaan ja saisi 1 000 euroa verotonta kansalaispalkkaa. Loppusummaksi muodostuisi näin sama 3 000 euroa. Lukuihin ei pidä kuitenkaan takertua, sillä tämä on vain esimerkki.



Toki on olemassa monia seikkoja, joita täytyy kansalaispalkan tiimoilta pohtia. Yksi asia ovat alueelliset erot, ainakin asumisen kalleudessa. Olisi myös pohdittava, onko tulotason muutos 18 vuotta täyttävälle liian äkkinäinen. Ja löytyykö työntekijöitä riittävästi tärkeille aloille, kuten hoitotyöhön tai siivoukseen, jos perustoimeentulo on muutenkin turvattu?



Kansalaispalkan psykologinen merkitys olisi suuri. Työn merkitys painottuisi ehkä enemmän yhteisöllisyyden ja mielekkyyden kokemiseen. Uskon, että kansalaispalkan myötä ihmisten stressitasot laskisivat ja ihmiset pystyisivät pyyteettömämmin osallistumaan esimerkiksi vapaaehtoistyöhön. Ihmisten olisi myös mahdollista suunnitella elämäänsä kauaskantoisemmin.



Ihminen voi olla monella tavalla iloksi ja hyödyksi sekä lähimmäisilleen että koko yhteiskunnalle – myös sellaisena ajanjaksona, kun hän ei tee palkkatyötä.



Lauri Tapola



psykologian maisteri



Helsinki