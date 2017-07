Mielipide

Olisiko aika kansalaiskännykälle ja -netille, jotta jokainen perheenjäsen pystyisi varallisuudesta riippumatta

Yhteiskunnallisissa ratkaisuissa näytetään aina menevän työllisten, nuorten ja terveiden ehdoilla. Näiden ryhmien etuoikeudet näkyvät esimerkiksi pyöräilyn suosimisessa, autoilun rajoittamisessa ja hissien rakentamisen estämisessä. Näissä ratkaisuissa on selvästi nähtävissä, että ainakin Helsingin keskustasta halutaan häätää ne, joilla ei ole voimia selvitä normaaleista arkipäivän haasteista.



Tällainen työllisiä, nuoria ja terveitä suosiva päätöksenteko näkyy aivan erityisesti tietoteknisissä ratkaisuissa. Pelkästään pääkaupunkiseudulla on työllisiä yli 500 000. Paljon on myös niitä – esimerkiksi lapsia ja eläkeläisiä – jotka eivät syystä tai toisesta käy töissä.



Se, että jokaisella kansalaisella ja vierailijalla olisi kaikissa ­tilanteissa toimiva maksukortti ja puhelin sekä toimiva verkkoyhteys, on aika utopistinen ajatus. Uskoisin, että kortittomuus ja netittömyys koskevat nimenomaan näitä ei-työllisiä sekä vähävaraisia, eli ongelma on suurempi kuin mitä numerot osoittavat.



Olisiko jo aika kansalaiskännykälle ja -netille, jotta jokainen perheenjäsen pystyisi varallisuudesta riippumatta saamaan julkista palvelua myös jatkossa?



En usko, että kysymys on pelkästään välinpitämättömyydestä vaan paljon vakavammasta eli ammattitaidon puutteesta. Toistaiseksi ollaan jotenkuten pärjätty, mutta kaaos saattaa olla vasta edessä. Onneksi sote-ratkaisu siirtyi, sillä sen onnistuminen on etupäässä tieto­teknisten ratkaisujen varassa. Jännityksellä odotankin, miten siitä tullaan selviämään.



Olisiko liikaa vaadittu, että kaikkiin julkisiin, erityisesti tietoteknisiin ratkaisuihin vaadittaisiin jopa lainsäädännön kautta jonkinlainen hyväksymisprosessi? Tässä päätöksen tekevässä työ- tai vapaaehtoisryhmässä pitäisi olla erilaisissa elämän­tilanteissa olevia henkilöitä.



Eila Hyttinen



eläkeläinen



Helsinki