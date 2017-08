Mielipide

Olen onnellinen toipuva alkoholisti

Olen alkoholisti. Olen vastikään palannut kotiin noin viisi viikkoa kestäneeltä Minnesota-menetelmään perustuvalta hoitojaksolta Ähtäristä.



Jatkohoitoni on 11 kuukauden mittainen. Tuona aikana käyn kerran kuukaudessa jatkohoitoryhmässä hoitolaitoksessani Fenix-klinikalla. Ryhmien välissä turvaudun vähintään viikon välein AA-ryhmän vertaistukeen.



Voin sanoa olevani juuri nyt onnellinen mies. Hoitojakson aikana kävin elämäni yksityiskohtaisesti läpi keskittyen siihen, kuinka alkoholi on vaikuttanut omaan käyttäytymiseeni ja miten sairauteni on mielestäni vaikuttanut läheisiini.



Vertaistukeen perustuvan hoidon loppuvaiheessa läheiseni viettivät viikonlopun hoitolaitoksessa. He kertoivat kaikkien potilaiden, terapeuttien ja muiden potilaiden läheisten läsnä ollessa oman kertomuksensa siitä, miten alkoholinkäyttöni on heihin vaikuttanut.



Kokemus oli raskas mutta vapauttava. Nukuin seuraavan yön rauhallisesti. Kun viikonloppu päättyi läheisteni kertomuksiin siitä, mitä hyvää he minussa näkevät, koin sen todellisena mahdollisuutena uuteen alkuun.



Tiedän, ettei mikään hoito paranna sairauttani, eikä ole hoidon heikkoutta, jos en raitistu. Minä olen ratkaiseva tekijä. Minun on pidettävä itseni erossa päihteistä ja rakennettava toipumiseni perustalle, jonka olen saanut Minnesota-hoidossa.



Mielipidesivuilla on kirjoitettu katkaisuhoidosta ja sen heikkoudesta. Mielestäni jo sana ”hoito” katkaisun yhteydessä on virheellinen. Katkaisu ei ole hoito, vaan se on lääkkeillä annettava ensiapu, joka rauhoittaa potilaan. Parhaassa tapauksessa henkilö hakeutuu tai hänet ohjataan katkaisun jälkeen hoitoon, mutta näin tapahtuu jokseenkin harvoin.



Pena, toipuva alkoholisti