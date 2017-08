Mielipide

Espanja polkee suomalaisäidin ja lapsen oikeuksia – vahvat perinteet ja miehen arvostus ajavat äidin ja lapsen

Olen seurannut suoma­laisäidin kamppailua pienen lapsen huoltajuuskiistassa Espanjassa. Taustalta paljastui vuosia kestänyt salattu perheväkivalta. Avuttomana, neuvottomana ja vihaisena ihmettelen, kuinka EU-valtioissa oikeus toteutuu niin eri tavalla.



Espanjan kaltaisissa maissa vahvat perinteet ja miehen arvostus perheen päänä ajavat ­äidin ja lapsen oikeuksien yli, vaikka kyseessä olisi toistuva karkea väkivalta, jolle on olemassa silminnäkijät ja selkeät todisteet. Suvun maineen säilyttäminen on ykkösasia, ja näin ollen perheeseen kuuluva harvoin todistaa omiaan vastaan. Myös oikeuden päätöksiä ohjaava korruptio näyttää olevan maassa hyväksyttyä.



Miksi Espanjassa on hyväksyttävämpää antaa pienen lapsen huoltajuus huume- tai alkoholisti-isälle kuin biologiselle äidille, joka sydämestään rakastaa lastaan? Miten on mahdollista, että Napoleonin aikainen lainsäädäntö sallii lasten oikeuksien ja naisten ihmis­oikeuksien räikeät rikkomukset? Suomalaisesta oikeustajusta käsin asiat tuntuvat mahdottomilta hyväksyä ja ymmärtää.



Tällaisia huoltajuuskiistoja voidaan käydä vuosia. Luotettavan lakitoimiston löytäminen on haasteellista ja saattaa kestää useita kuukausia. Kalliit kulut rullaavat kuukaudesta toiseen, kunnes huomaa tulevansa petetyksi. Miten kustannukset hoidetaan, kun välttämättömiin perustarpeisiin, ruokaan ja asumiskuluihin ei ole rahaa?



Useat suomalaiset naiset ovat samanlaisessa tilanteessa. Vastoin yleistä käsitystä emme ole saaneet apua ministeriöistä, Suomen kirkosta Espanjassa emmekä muilta yleisiltä tahoilta. Suomalainen Annakoti ry on onneksi ollut suurena tukena.



Pääkaupunkiseudulla vapaaehtoisvoimin toimiva järjestö on pystynyt auttamaan hädänalaisia henkilöitä luoden heille uskoa tulevaan. Järjestö ei saa julkista rahoitusta, vaikka sen kautta osoitetut varat menevät lyhentämättömänä suoraan uhreille, joilta on viety ihmisarvo ja elämän peruspilarit.



Sivustaseuraaja