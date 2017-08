Mielipide

”Hullujen” niputtaminen samaan lokeroon ärsyttää – skitsofrenia ei ole estänyt minua elämästä

Minua ärsyttää valtavasti se, kuinka ”hulluja” eli lähinnä skitsofreenikoita ja kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia kohdellaan julkisessa sanassa. Kaikki sairaat niputetaan samaan muottiin, vaikka todellisuudessa sairauksia on hyvin moniasteisia.



Tv-sarjoissa ja elokuvissa ihmiset, joilla on kyseisiä sairauksia, esitetään tosi hulluina. Näistä muut ihmiset sitten ammentavat käsityksensä kyseisistä sairauksista.



Kun sain diagnoosikseni paranoidisen skitsofrenian, pidin sitä maailmanloppuna. Todellisuus on kuitenkin ollut ihan toista. Elämä on pääosin hyvin helppoa, kun vain muistaa syödä lääkkeensä joka ilta.



Runsaat ystävät ja perhe ympärilläni ovat toki tukeneet minua – lapsistani puhumattakaan. Minun ei ole tarvinnut elää yksin ja kuvitella itselleni jos jonkinlaisia pelkoja ja murheita. Niitä maailmassa tietenkin riittää, jos niille antaa mielessään vallan. Olen kokenut itseni tärkeäksi, kun olen saanut hoitaa lapseni vauvasta asti ja perehtyä alati mielenkiintoiseen lapsuuden maailmaan.



Ihmetyttää, miksi julkisuuden henkilöt eivät ole avautuneet sairauksistaan. Eikö meitä skitsofreenikkoja todellakaan ole osunut julkisuuden henkilöiden joukkoon?



Kaikki meistä eivät ole epä­sosiaalisia tapauksia tai työhön kykenemättömiä, joskin sairaus tietysti asettaa omat rajansa. Esimerkiksi stressinsietokyky voi olla heikompi kuin muilla.



Epäsuotuisat otsikot skitso­freenikoista ja muista mielenterveysongelmaisista varmasti lisäävät monien halua piilotella sairauttaan. Minä en ole halunnut piilotella. Sairauteni voi kuitenkin vaikuttaa siihen, kuinka helposti minut palkataan avoimille työmarkkinoille pienessä asuinkaupungissani, koska arvaan, että jotkut kaupunkilaiset tietävät sairaudestani, vaikka en olekaan julkisuuden henkilö.



Jossu