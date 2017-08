Mielipide

Älylaitteet aiheuttavat pikkulapsille väsymystä, levottomuutta ja muita vieroitusoireita

Monissa perheissä arki on alkanut, kun lapset taas aloittavat päiväkodeissa ja kouluissa. Monille se tarkoittaa aikaisempaa heräämistä ja sopeutumista uuteen rytmiin.



Arkeen sopeutuminen saattaa tuoda mukanaan uudenlaisia haasteita. Ne vanhemmat, jotka ovat viettäneet kesän alakouluikäisten tai sitä nuorempien lastensa kanssa kotona, ovat varmasti havainneet älylaitteiden käytön räjähdysmäisen lisääntymisen etenkin kaikkein nuorimpien lasten keskuudessa. Isoveljien- ja siskojen käyttäessä laitteita on vaikea kieltää niitä nuoremmiltakaan sisaruksilta.



Älylaite on helppo ja halpa lapsenvahti. Television katselu, menneinä vuosina paljon parjattu pahe, on monissa perheissä vaihtunut kokonaan älylaitteiden käyttöön. Tuntuu siltä, että älylaitteet ovat välittömästi korjaamassa pienenkin tylsistymisen uhkaa – tylsistymisen, joka joskus innoitti lapsia keksimään uusia leikkejä ja tekemistä kavereiden kanssa.



Alle kouluikäiset lapset saattavat nykyään viettää päivässä useita tunteja älylaitteiden äärellä. Älylaitteet seuraavat mukana kotoa automatkoille, kauppoihin, mökeille, harrastuksiin ja kaverin luokse.



Nyt varttuvat lapset tulevat arjessa, koulussa ja työelämässä toimimaan aivan erilaisen teknologisen todellisuuden kanssa kuin aikaisemmat sukupolvet, ja he hankkivat paraikaa siihen tarvittavia taitoja. Me vanhemmat joudumme samalla opettelemaan uudenlaisten haasteiden keskellä elämistä.



Kokemuksieni mukaan väsymys, ärtyneisyys, keskittymiskyvyn puute, kykenemättömyys olla tekemättä mitään, kaverisuhteiden väheneminen, liikkumisen väheneminen ja levottomuus ovat suoraa seurausta älypuhelinten lisääntyneestä käytöstä. Käytön rajoittaminen ja tasapainon löytäminen ovat valtavia haasteita.



Älypuhelinta on osuvasti verrattu aikamme tupakaksi. Ero tupakkaan on se, että riippuvaisuus älypuhelimiin saavutetaan paljon nuoremmalla iällä – vanhemmat istuttavat puhelimen lapsen käteen heti, kun tämä kykenee sitä pitelemään.



Vietin heinäkuussa kolmen lapseni kanssa kolme päivää isä-lapsileirillä, jossa yövyimme leirikeskuksessa teltassa ilman mahdollisuutta älylaitteiden käyttöön. Ensimmäisen päivän lounaalla kuulin viereisestä pöydästä isän ja noin seitsemänvuotiaan pojan välisen keskustelun. Poika kysyi, voisiko hän syödä nopeasti, ottaa isän puhelimen, mennä telttaan jakamaan isän puhelimesta netin ja katsoa omaa puhelintaan.



Hämmästelin asiaa, sillä järjestäjät olivat satsanneet paljon aikaa ja vaivaa mielenkiintoiseen toimintaan, koko päivän kestäneeseen merirosvo­aarteen metsästykseen, joka olikin mahtava kokemus.



Kahden leiriyön jälkeen 5-vuotias tyttäreni puolestaan totesi tippa linssissä, että ”mulla on isi ikävä digiä”.



Kun koulut ja päiväkodit taas täyttyvät lapsista, monilla voi olla edessä vaikea vieroitus, kun älylaitteita ei ole jatkuvasti saatavilla.



Ville Saarimaa



tutkija, Lieto