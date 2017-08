Mielipide

Temppeliaukion kirkon edestä rumat betoniesteet pois – tilalle järeitä kukka-astioita

Poliisi käynnisti laajan ja näyttävän operaation Temppeliaukion kirkon edustalla juhannuksen alla Helsingissä. Se varautui saamansa vihjeen perusteella terrori-iskuun raskaalla kalustollaan, jota Helsingin katukuvassa harvoin näkee. Maallikkokin tajusi ensisilmäyksellä, että poliisi varautui pahimman varalle. Näkyvää operaatiota kesti pari päivää. Sen jäljet ovat edelleen näkyvissä.



Temppeliaukion kirkon pää­sisäänkäynnin edessä seisovat yhä järkälemäiset harmaat betoniesteet. Ne pystytettiin paikalle heti poliisioperaation päätyttyä. Niillä varaudutaan mahdollisiin uusiin terroriuhkiin, jopa iskuihin.



On hyvä, että ollaan valppaina. Mutta rumiahan esteet ovat kuin mitkä. Visuaalisesti ne sopivat erittäin huonosti Temppeli­aukion kirkon ovelle ja tuovat mieleen sota-ajat ja maailmalla riehuvat sisällissodat.



Turistien napsimat ja maa­ilmalle lähettämät kuvat antavat väärän ja vinon käsityksen Helsingin ja koko Suomen turvallisuudesta. Siihen betoniesteillä tuskin kukaan tietoisesti pyrkii.



On täysin selvää, että varsinkin julkisilla paikoilla terrori-iskuihin ja muuhun väkivaltaan on varauduttava vakavasti. Helsingin sydämeen, Espan puistoon, on ilmestynyt järeitä kukka-astioita komeine kasveineen. On niitä keskustassa muuallakin. Eiköhän nekin ole pystytetty estämään autoilla ajot väkijoukkoon tappomielessä.



Voitaisiinko Temppeliaukion kirkon edustan turvallisuus ratkaista samalla tavalla: rumat betonimöhkäleet pois ja tilalle terrori-iskun kestävät kukka-astiat Espan tapaan? Mallia voisi ottaa vaikka läheisestä Sammon puistosta, jossa kukka-astioita on ihmisten iloksi ja ympäristön kaunistukseksi.



Turistibussien häätäminen Temppeliaukion kirkon tuntumasta kesti vuosia. Betoniesteet ehtii siirtää varastoon parissa viikossa, jos päättäjillä on halua ja ymmärrystä. Toivottavasti on!



Tarmo Ropponen



toimittaja, mediakouluttaja



Helsinki