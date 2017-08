Mielipide

On yksinkertaisesti väärin olla rikas

Sosiaalipoliittinen keskustelu keskittyy usein köyhyyden vähenemiseen, ja toki ihan hyvästä syystä. Köyhyyden aiheuttamia sosiaalisia ongelmia haluttaisiin korjata ideologiasta riippuen joko kannustimilla tai uudenlaisilla sosiaaliturvan muodoilla.



Keskustelun toinen puoli jää kovin usein käsittelemättä. Tosiasia nimittäin on, että on yksinkertaisesti väärin olla rikas.



Länsimaissa on ollut trendikästä ajatella, että yhden ihmisen rikkaus ei ole muilta pois. Eräällä tasolla se onkin totta, sillä talouskasvu on olemassa oleva asia, ja kunkin talouden koko on harvoin sama vuodesta toiseen. Tyypillinen rikkaiden anteeksipyytely alkaakin aina kakkuvertauskuvalla: sen sijaan, että jaetaan nykyistä kakkua uudestaan, kasvatetaan koko kakkua, niin kaikki saavat enemmän.



Ikävä kyllä tuo yhteiskunnan ”kakku” ei voi kasvaa loputtomiin. Suomen kohdalla kakun pitäisi jopa pienentyä reippaasti, sillä keskivertosuomalaisen ekologinen jalanjälki on kestämättömällä pohjalla.



Kun maapallon luonnonvarat vähenevät vuosi vuodelta ja ­jopa uusiutuvia luonnonvaroja ylikäytetään aina vain enemmän, länsimaalaisten on hyväksyttävä elämän karut tosiasiat. Yhteiskunnan kakun ei pitäisi kasvaa tämän enempää, vaikka se olisikin mahdollista.



Suomen eri tuloluokkien tulokehitys viime vuosikymmeniltä näyttääkin rikkauden todelliset kasvot. Siinä missä talouskasvun aikana kertynyt varallisuus yhä useammin kertyy rikkaimman kymmeneksen tileille, kriisien aikana puhutaan talkoista ja yhteisestä veneestä, jossa me kaikki muka olemme. Rikkaus ei olekaan sitä nerokkaan yksilön henkilökohtaista onnistumista, joksi se mielletään, vaan sitä, että tulot yksityistetään ja menot tehdään julkiseksi asiaksi. Rikkaat ovat siis taakka yhteiskunnalle.



Olisi tietysti hölmöä väittää, että kaikki omaisuus on pahasta. Rajan vetäminen terveen toimeentulon ja paheellisen rikkauden välille on vaikeaa. Silti erotus hyvän toimeentulon ja kulttuuria mädättävän pröystäilyn välillä on todellinen.



Kysykää vaikka muinaisilta roomalaisilta. Kulttuurin mätäneminen ja loisivan yläluokan elättäminen on romahduttanut imperiumeja aikaisemminkin.



Simo Aleksi Suominen



Tampere