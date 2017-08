Mielipide

Miksi koulu kysyy oppilaan maahanmuuttostatusta?

Koulut keräävät oppilaista tietoa voidakseen pitää yhteyttä huoltajiin ja ennakoidakseen oppilaiden tarpeita koulunkäynnissä. Yksi tällainen tiedon­ keräämiseen käytetty tapa on oppilastietolomake.



Oppilaan vanhempana sain täytettäväkseni lomakkeen, jossa perustietojen lisäksi kysyttiin oppilaan muuttostatusta. Huoltajan piti valita seuraavista vaihtoehdoista: maahanmuuttaja, maahanmuuttajataustainen, pakolainen, paluumuuttaja, siirtolainen, tilapäisesti maassa oleva, turvapaikanhakija.



Huoltajana mietin, mihin koulu tarvitsee tällä tavalla yksilöityä tietoa oppilaan maahanmuuttostatuksesta. Millaisiin pedagogisiin ja hallinnollisiin käytänteisiin tämä tieto vaikuttaa?



Tutkijana taas haluan tietää, miten tiedonkerääjä ymmärtää käytetyt käsitteet, jotka ovat keskenään ristiriitaisia niin arjessa kuin maahanmuuton tutkimuksessakin. Onko esimerkiksi Intiasta adoptoitu, Suomessa varhaisvuosista lähtien asunut oppilas maahanmuuttajataustainen, jos hänen vanhempansa ovat suomenkielisiä suomalaisia? Mihin ryhmään kuuluu oppilas, joka on itse syntynyt ­Suomessa ja hänen vanhempansa ulkomailla? Entä mikä on siirtolaisen ja maahanmuuttajan ero?



Kunnilla on perustuslain ja perusopetuslain mukainen velvollisuus tarjota opetusta kaikille oppivelvollisuusikäisille lapsille, olivatpa he kunnassa pysyvästi tai eivät – myös siis paperittomille tai kansainvälistä suojelua hakeville lapsille.



Kouluja velvoittaa myös henkilötietolaki, jonka mukaan rekisterinpitäjän tulee toimia niin, että yksityisyyden suoja turvataan. Oppilastietolomakkeessa tulee siis kysyä vain tarpeellista tietoa, jolla on merkitystä oppilaan koulunkäynnin kannalta. Saamallani lomakkeella kerätty tieto johtaa virheellisiin luokituksiin ja pahimmillaan rikkoo oppilaan yksityisyyden suojaa ja oikeutta oppimiseen.



Sari Pöyhönen



professori



Jyväskylän yliopisto