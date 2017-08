Mielipide

Ilman pääsykoetta en olisi päässyt yliopistoon – korkeakoulu­haun uudistus voi tuhota monen unelman

Olen 26-vuotias, toisen vuoden yliopisto-opiskelija. En ole käynyt lukiota, vaan päädyin ammattikouluun opiskelemaan graafista suunnittelua yläasteen jälkeen, sillä tykkäsin piirtää.



En vielä 16-vuotiaana olisi osannut kuvitellakaan, että kiinnostuisin yliopisto-opiskelusta. Monen mutkan kautta pääsin viime syksynä toteuttamaan unelmani: aloitin biolääketieteen opinnot Itä-Suomen yliopistossa. Jouduin hakemaan kaksi kertaa, sillä olin huono kemiassa – enhän ollut koskaan opiskellut sitä lukiossa.



Ensimmäisen pääsykokeen jälkeen ryhdyin tekemään tosissani töitä ja pänttäsin seuraavaan pääsykokeeseen kahdeksan kuukautta. Opiskelin lukion pitkän kemian itsenäisesti. Pääsin heittämällä sisään.



Pääsykokeet mittaavat motivaatiota – sitä, kuka on valmis tekemään töitä. Olen vanha opiskelijaksi ja valmistun vasta kolmekymppisenä, mutta välivuodet ovat vain vahvistaneet intoani opiskeluun. Suoraan lukiosta tulleita opiskelutovereita katsellessa kyllä huomaa, että kiinnostus voi olla jossain ihan muualla kuin itse opiskelussa.



Ryhmächatissa kehuskellaan, miten kurssista on juuri ja juuri päästy pisteellä läpi, vaikka tenttiin ei luettu yhtään, ja rivi ykkösiä on suurempi kehuskelun aihe kuin hyvät arvosanat. Monet opiskelijat uusivat kursseja monta kertaa, koska opiskelu ei kiinnosta. Monet myös päätyvät vaihtamaan alaa.



Ilman pääsykokeita en olisi päässyt toteuttamaan unelmaani, tai sen toteutuminen olisi viivästynyt lisää, koska olisin ensin joutunut käymään aikuislukion. Olen onnellinen, että ehdin päästä opiskelemaan ennen pääsykoeuudistusta. Säälin kaltaisiani nuoria, joille tulevaisuus ei ole kristallinkirkas vielä yläasteella.



Erika Kostiainen



biolääketieteen opiskelija



Itä-Suomen yliopisto